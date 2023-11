Evento: ‘SEMANA DE XIAMEN’ ENCANTA PÚBLICO COM ATRAÇÕES CULTURAIS CHINESAS

A celebração dos dez anos de irmanação entre Foz do Iguaçu e Xiamen – República da China – , nesta terça-feira (21), foi marcada pela apresentação de um espetáculo de marionetes que encantou mais de duzentos alunos da Escola Municipal Arnaldo Isidoro e pela exposição fotográfica “Fortalecendo Laços e Celebrando a Amizade”, no Shopping Catuaí Palladium. A mostra ficará exposta até o final do ano.

As atrações culturais abriram a programação da “Semana de Xiamen” e do “Tour da Cultura Chinesa pela América Latina”, que visam divulgar a “Cidade Moderna e Internacional”, através da arte e de imagens de paisagens deslumbrantes e seus símbolos representativos ligados ao folclore, gastronomia e esporte.

As atividades foram acompanhadas pelo secretário de Transparência e Governança Nilton Bobato, pelo diretor-presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues e pelo diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali.

“É um orgulho sermos o primeiro município a sediar o Tour de Xiamen, que representa a importância e o fortalecimento da nossa irmanação, que completa dez anos. Temos certeza que é mais um importante processo para novos projetos em comum e representa a potencialidade das nossas relações com a China”, comentou o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali.

Durante a exposição no Shopping, a comitiva chinesa também fez uma doação de 150 obras literárias sobre a história de Xiamen à Biblioteca Municipal. Os livros, selecionados a partir de uma curadoria criteriosa, abrange aspectos civilizatórios, incluindo a paisagem urbana, o desenvolvimento econômico, a diversidade linguística, entre outros temas relevantes para a compreensão e promoção do intercâmbio cultural.

Ao final do dia, a comitiva seguiu para São Paulo para dar continuidade à programação do ‘Tour da Cultura Chinesa pela América Latina’. A excursão para divulgação da cidade chinesa conta com a participação de uma delegação de 16 membros, incluindo artistas e autoridades do país asiático.

Avanços

A programação reflete a harmoniosa e próspera relação de desenvolvimento entre os dois municípios desde a irmanação, através da Lei nº 4130/2013. Desde a co-irmanação, a prefeitura de Foz, através da Diretoria de Assuntos Internacionais, mantém uma relação próxima com o Escritório de Relações Exteriores de Xiamen.

Foz do Iguaçu recebeu a equipe do Xiamen Media Group News Center que veio ao Brasil fazer reportagens para apresentar nos canais televisivos locais a realização da 9ª Cúpula dos BRICS que aconteceu em Xiamen, em setembro de 2017.

O fortalecimento da parceria representou, por exemplo, a doação, pelo governo chinês, de dez mil máscaras N95 durante a pandemia da Covid-19. Nestes dez anos, houve visitas oficiais entre as cidades de dois países, que também estreitaram o intercâmbio em várias áreas, como no esporte. A cidade chinesa convidou três atletas iguaçuenses para a Maratona de Xiamen, em 2018.

Foz também participou de eventos chineses, on-line, durante a pandemia, incluindo uma exposição de fotos das cidades irmãs de Xiamen, em 2021, com destaque para a representação de resiliência e gestão eficiente da saúde pública na luta contra a Covid-19.

No turismo, a Terra das Cataratas participou da 8ª Exposição de Turismo de Lazer da China em 2022, com a projeção de um vídeo promocional, que foi reproduzido no evento e nas plataformas on-line para divulgação da cidade entre os participantes e os cidadãos de Xiamen.

Na cultura, a cidade teve participação exclusiva no “Sings BRICS: Rumo ao Futuro – Concerto Internacional de Amizade de Xiamen 2022”, onde Foz do Iguaçu apresentou três vídeos de músicas e danças com costumes étnicos locais, sendo uma das duas únicas cidades brasileiras convidadas pelos asiáticos.

Além de atos presenciais, a relação também é fortalecida nas plataformas digitais. Um dos encontros importantes da parceria foi a reunião on-line da Diretoria de Assuntos Internacionais com a Associação de Amizade do Povo Chinês de Xiamen com o Estrangeiro, em 2023.

Outro ponto de destaque é a cooperação técnica que incluiu a participação do servidor municipal Leandro Heineck, no Seminário sobre Cooperação Econômica e Comercial para os Países do Belt and Road, em 2023.