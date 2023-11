Novembro Azul: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ABREM PARA ATENDER O PÚBLICO MASCULINO NESTE SÁBADO (25)

As 29 unidades básicas de saúde estarão abertas neste sábado (25), das 9h às 15h, para o atendimento prioritário ao público masculino. As equipes de saúde farão o acolhimento e agendamento de consultas e exames, além da realização de testes rápidos para sífilis, HIV, hepatites B e C.

A ação em alusão ao Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata, visa sensibilizar os homens para dedicarem esse dia aos cuidados com a saúde. “Essa é mais uma medida para facilitar o acesso dos homens ao sistema de saúde, sabemos que um dos principais desafios para a prevenção do câncer de próstata é a desconstrução de estigmas e preconceitos a partir do estímulo à adoção de um comportamento de autocuidado”, comentou a diretora de Atenção Básica, Márcia Batista.

Além do enfrentamento ao câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais incidente entre os homens, a mobilização educativa também é fundamental para prevenir doenças com maior ocorrência no gênero.

Ao longo deste mês, estão acontecendo palestras e rodas de conversas em várias unidades de saúde.

Dados

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025.

Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina, reafirmando sua importância epidemiológica no país.

A idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, sendo mais incidente em homens a partir da sexta década de vida, bem como, histórico familiar de câncer de próstata antes dos 60 anos e obesidade para tipos histológicos avançados. Destaca-se também a exposição a agentes químicos relacionados ao trabalho, sendo responsável por 1% dos casos de câncer de próstata.

Prevenção

A melhor forma de prevenção de câncer de próstata e outras doenças é manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, fazer higienização íntima e observação do órgão genital, além do uso de preservativo nas relações sexuais. Buscar avaliação médica periódica e específica na primeira percepção de sinais e sintomas suspeitos.