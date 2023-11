Última Hora: AUTORIDADES DESCOBREM PLANO PARA RESGATAR MARCOLA DE PENITENCIÁRIA EM BRASÍLIA

Autoridades da Polícia Federal e do setor de inteligência do sistema prisional identificaram um plano para resgatar o traficante Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, que está preso na Penitenciária Federal de Brasília. De acordo com informações obtidas pelo Correio, já foi solicitada autorização da Justiça para que ele seja transferido.

O plano de fuga incluía o sequestro de agentes do sistema penitenciário federal, assim como de familiares. Uma das hipóteses seria utilizar essas pessoas como reféns e pedir a troca por Marcola. Além disso, estavam na mira autoridades federais, que ajudariam a pressionar o governo pela liberação do traficante.

O plano, de acordo com fontes consultadas pela reportagem, foi batizado de STJ, em referência ao Superior Tribunal de Justiça. Um segundo plano, batizado de STF, em referência ao Supremo Tribunal Federal (STF), consistia no uso de “força bélica” para destruir os muros da penitenciária, provocar uma rebelião e liberar Marcola e outros líderes da facção que estão presos em Brasília.

O Correio apurou que a transferência deve ocorrer nos próximos dias e será conduzida pela Polícia Federal e outros órgãos federais ligados ao Ministério da Justiça. O destino do detento ainda não foi informado por questões de segurança.

(Da Redação com Correio Braziliense – Foto: Crédito: Sergio Lima/AFP)