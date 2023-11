Aniversário do chatgpt: COMO ESTÁ A “CORRIDA DAS IAS”?

A estratégia das big techs e de várias outras empresas é aproveitar o boom da tecnologia, que começou com o lançamento do chatbot da OpenAI em 2022 e foi o estopim para uma forte concorrência que ganhou o apelido de “corrida das IAs”. Esse é o tema da segunda reportagem da nossa série especial sobre o aniversário do ChatGPT, que completa um ano nesta quinta-feira (30). Você pode ler a primeira matéria clicando aqui