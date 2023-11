Economia: BOAT SHOW DE FOZ DO IGUAÇU GERA R$ 30 MILHÕES EM NEGÓCIOS

Com visitação de mais de 6 mil pessoas, o Foz Internacional Boat Show superou a expectativa de expositores e gerou R$ 30 milhões em negócios, o que impacta diretamente na geração de empregos do setor náutico. A expectativa, de acordo com informações da Associação Brasileira de Construtores de Barcos e Seus Implementos (Acobar), é que milhares de postos de trabalho sejam criados no setor até o final deste ano a partir destas negociações. O balanço foi divulgado pela Acobar nesta terça-feira (28).

“Foz do Iguaçu e região (Oeste) já têm um grande potencial para a exploração do turismo e todos sabemos da importância disso para a geração de empregos”, disse o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, ao ressaltar que a realização do Boat Show foi mais uma oportunidade para valorizar o segmento do turismo náutico, especialmente em água doce. “Estamos construindo cada vez o conceito de turismo sustentável”.

Em pareceria com a secretaria estadual do Turismo, o Foz Internacional Boat Show no Paraná foi promovido de forma inédita em água doce. O evento aconteceu entre os dias 23 e 26 de novembro no Iate Clube Lago Itaipu, com a missão de lançar um novo olhar para o potencial de desenvolvimento do turismo náutico sustentável.

Foram mais de 30 marcas expositoras e, além de barcos dos principais estaleiros brasileiros, de 19 a 42 pés, o público conheceu as novidades em acessórios ligados à náutica, caminhonetes, helicópteros, experiências aquáticas e até barcos em forma de carro esportivo.

Nos quatro dias de feira, foram 40 barcos vendidos. Durante o ano, aconteceram Boat Shows nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, além do Paraná. Juntos, os quatro eventos injetaram cerca de R$ 1,5 bilhão na economia do País.

“O Foz Internacional Boat Show veio para propiciar que esse lago tenha 10 mil barcos navegando nos próximos 10 anos, inclusive com o apoio para que novas estruturas náuticas sejam construídas. Iniciativas como essa de trazer um boat show para um lugar novo e ainda pouco explorado têm como objetivo fomentar o uso sustentável deste espaço, que tem grande potencial náutico”, afirmou o presidente do Grupo Náutica, Ernani Paciornik.

POTENCIAL – O Lago de Itaipu possui 1.350 km², 170 quilômetros de extensão e 16 cidades o margeiam, entre Foz do Iguaçu e Mundo Novo (MS). Atualmente, o turismo náutico no Brasil tem PIB de aproximadamente R$ 12 bilhões, o que representa 1,6% do PIB do turismo e 0,12% do PIB do país. Os dados são da Acobar.

(Da Redação com AEN – Foto: Victor Santos-Revista Náutica)