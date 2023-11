Crédito: FOMENTO PARANÁ E SEBRAE/PR AMPLIAM PARCERIA PARA APOIAR PEQUENOS NEGÓCIOS

A Fomento Paraná e o Sebrae/PR firmaram nesta quarta-feira (29) um termo de cooperação que amplia a parceria entre as duas instituições no âmbito do Programa Nacional de Crédito Produtivo Orientado (PNMPO). A cooperação das entidades estabelece uma atuação coordenada, com compartilhamento de informações técnicas e a conjugação de esforços visando o apoio aos empreendedores que buscam crédito na Fomento Paraná.

O acordo foi assinado durante o Encontro Estadual de Agentes de Crédito, que acontece em Foz do Iguaçu. O evento, que começou terça e segue até esta quinta-feira (30), reúne agentes que atuam em mais de 300 municípios operacionalizando o acesso ao microcrédito por meio de salas do empreendedor, agências do trabalhador e outras estruturas públicas.

ORIENTADO – A Fomento Paraná já atua com modelo de crédito orientado, ou seja, apoia o empreendedor na elaboração do projeto, solicita plano de negócios, acompanha de perto o empreendimento e a aplicação do recurso liberado. A parceria vai reforçar essa atuação.

Além do programa conjunto de formação continuada de agentes de crédito, o Sebrae/PR colocará uma série de estratégias e soluções de crédito orientado à disposição das micro e pequenas empresas atendidas pela Fomento Paraná, tanto no pré-crédito, principalmente para empresas sem o acesso a ele, quanto no pós-crédito.

De acordo com o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, a parceria com o Sebrae é fundamental para que a instituição financeira do Governo do Estado alcance o empreendedor em cada canto do Estado, seja levando capacitação, para ele gerenciar melhor o negócio, seja levando crédito em condições adequadas para crescer.

“Agora vamos avançar na integração de esforços para ajudar aqueles empreendedores que têm o crédito recusado e podem, por meio da capacitação e assessoria do Sebrae, entender as dificuldades e implantar melhorias em seus negócios para que o crédito possa ser efetivamente usado de forma produtiva”, afirma Neves.

O diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta, detalha que esse foco de trabalho com o chamado pré-crédito ampliará o número de empresas atendidas. “Vamos, junto com a Fomento, buscar aqueles empreendedores que não têm acesso, orientá-los, e gerar mais condições para que acessem as linhas específicas e fundos que são feitos para favorecer as micro e pequenas empresas”, explicou.

Assinaram o termo de cooperação o presidente da Fomento Paraná, o superintendente do Sebrae-PR, os diretores de Mercado da Fomento Paraná, Vinícius Rocha, e de Operações do Setor Privado, Renato Maçaneiro, que é também membro do Conselho do Sebrae/PR, e Luiz Marcelo Padilha, gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae/PR.

(Da Redação com AEN – Foto: Fomento Paraná)