Projetos: SECRETARIA DE TURISMO PARTICIPOU DE 79 AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO EM 2023

A Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu participou de 79 ações, entre feiras, workshops, road shows e eventos de promoção do Destino Iguaçu ao longo de 2023 com investimentos que chegam a R$ 2,4 milhões. A pasta também emitiu mais de 400 alvarás para a realização de eventos em Foz do Iguaçu, que atraíram cerca de 290 mil participantes.

O site do destino (https://destino.foz.br/), onde são divulgados todos os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu e os eventos sediados no município, recebeu mais de 110 mil visitas este ano.

Estes e outros dados foram apresentados nesta terça-feira (28) aos atrativos turísticos e meios de hospedagem durante uma reunião na sede da SMTU, onde também foram abordadas as ações e projetos para 2024. Nesta quarta-feira (29), o balanço será apresentado às agências de turismo.

O intuito, de acordo com o secretário da pasta André Alliana, é apresentar o balanço das ações em 2023, mas também ouvir sugestões e alinhar o planejamento para potenciais atividades em 2024.

“Somente nos meses de setembro e outubro, a Secretaria de Turismo participou de 24 eventos considerados estratégicos para atrair visitantes para Foz do Iguaçu. A participação em eventos, com estandes, apresentações e contato com operadoras do turismo e outros atores do segmento, faz parte da estratégia da Prefeitura de Foz do Iguaçu para a promoção do destino”, comentou. “Queremos, para o próximo ano, fortalecer essas ações e parcerias para atração de turistas e a ampliação da permanência deles na cidade”, reiterou Alianna.

Um dos mais recentes eventos apoiados pela SMTU foi o Foz Internacional Boat Show, que encerrou no último domingo (26) com cerca de R$ 30 milhões em negócios movimentados, o que impacta diretamente na geração de empregos do setor náutico.

Nos últimos meses, a Secretaria de Turismo também participou da ABAV Expo, uma das maiores feiras da América Latina, realizada no Rio de Janeiro, com foco na captação de voos para o destino; da Feira Internacional de Turismo da América Latina, na Argentina, que atraiu mais de 70 mil participantes; do IMEX América 2023, realizado em Las Vegas e voltado ao segmento de eventos corporativos, entre outros eventos.

Nesta quarta-feira (29), o Prefeito Chico Brasileiro viaja para China, onde participa, a convite do governo daquele país, do Fórum Liangzhu, com presença de funcionários, peritos e profissionais da cultura de diversos países. A intenção é ampliar as alianças aumentando a chegada de visitantes estrangeiros atraídos principalmente pelas belezas naturais de Foz do Iguaçu.

