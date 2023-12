ENTENDA O PLANO DE TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA LANÇADO NA COP28

Urbanização de favelas para prevenção de riscos de desastres

Periferia Viva – Urbanização de Favelas. • ações integradas de aspectos socioeconômicos, habitacionais, ambientais, fundiários, de infraestrutura urbana, de prevenção de riscos de desastres e de acesso a serviços e equipamentos públicos. • Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), do Orçamento Geral da União, com contrapartida do proponente e do agente executor.