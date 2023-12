Narcotráfico: PF FAZ OPERAÇÃO PARA PRENDER 14 PESSOAS POR TRÁFICO NO AEROPORTO DE GUARULHOS

Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7/12) uma operação contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Nomeada operação Bota Fora, a ação da PF prendeu 14 pessoas e cumpriu 18 mandados de busca e apreensão contra traficantes que atuavam no terminal aeroportuário.

De acordo com a PF, a operação Bota Fora surgiu a partir de três investigações sobre grupos que enviavam cocaína para Europa e África por malas irregularmente despachadas ou através do setor de cargas do aeroporto.

A Polícia Federal não divulgou o nome dos suspeitos, porém a instituição afirmou que parte dos suspeitos são considerados líderes do tráfico na região de Guarulhos, tendo sido identificados, baseados em indícios de técnicas investigativas, nas quais grupos de WhatsApp eram formados para organizar o envio da droga.

A quantidade de drogas apreendidas soma quase 700 quilos de cocaína. Essa carga iria para a Alemanha (578 quilos), Portugal (77 quilos) e Etiópia (37 quilos).

Tráfico de armas

Além da operação desta quinta-feira, a PF fez outras ações para o combate ao tráfico de armas nesta semana. Na terça-feira (5/12), a polícia deflagrou uma ação de combate a tráfico de armas de fogo importadas de países do Leste Europeu por uma empresa do Paraguai.

Essa carga, 43 mil ao longo de três anos, era comercializada em parte para as principais facções criminosas brasileiras.

O processo está em curso na 2º Vara Federal de Salvador (BA), a qual expediu 25 mandados de prisões preventivas, seis ordens de prisão temporária e 54 mandados de busca e apreensão tanto no Brasil como no Paraguai e nos Estados Unidos.

(Da Redação com Correio Braziliense – Foto: Divulgação/Polícia Federal)