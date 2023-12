Evento: FOZ DO IGUAÇU SEDIA A FINAL DA COPA INTERCONTINENTAL DE FUTSAL NESTA QUINTA-FEIRA

Foz do Iguaçu recebe nesta quinta-feira (7), às 20h30, um duelo de gigantes do futsal mundial em busca da taça da Copa Intercontinental Decathlon Kipsta. O Ginásio Costa Cavalcanti terá de um lado o atual campeão da Conmebol Libertadores, o Cascavel Futsal, e do outro o atual campeão da UEFA Futsal Champions League, o Mallorca Palma, da Espanha. O evento conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, e da prefeitura.

Será possível acompanhar a partida em transmissão do canal Sportv e no canal do YouTube Mundo do Futsal. Os ingressos podem ser adquiridos AQUI e em pontos de venda física nos municípios de Cascavel e Foz do Iguaçu. Qualquer adulto acompanhado de uma criança paga meia-entrada.

“O futsal é uma paixão nacional, com muita força no Paraná, o esporte mais praticado e uma verdadeira fonte de talentos. É com grande satisfação que celebramos não apenas o presente do futsal, com o Cascavel Futsal e tantos outros clubes de destaque nacional e internacional, mas também seu futuro promissor”, afirma o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski.

Lucas Chioro e Antonio Vadillo são os comandantes à frente das equipes que vão protagonizar o grande duelo da Copa Intercontinental de Futsal. Chioro assumiu o comando do Cascavel Futsal em 2023. Vadillo, que é referência no futsal espanhol, foi responsável por conquistar o título europeu, feito inédito para o time.

CASCAVEL FUTSAL – A equipe vive uma sequência de anos incríveis na modalidade, figurando no lugar mais alto do pódio sul-americano nos anos de 2022 e 2023. A Serpente Tricolor conquistou a Liga Nacional de Futsal em 2021 e, atualmente, o clube é considerado o maior campeão do Estado, com um total de sete títulos pelo Campeonato Paranaense. A equipe está na Série Ouro desde 1998.

(Da Redação com AEN – Foto: SEES-PR)