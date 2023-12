Previsão: RELATOR ESPERA VOTAR REFORMA TRIBUTÁRIA NA CÂMARA NA PRÓXIMA SEMANA

O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Agnaldo Ribeiro (PP), finaliza negociações com parlamentares para levar a proposta para votação na próxima semana. O deputado já sinalizou que pretende suprimir pontos da reforma que foram incluídos pelo Senado, como a possibilidade de prorrogação de incentivos fiscais para o setor automobilístico no Nordeste, Norte e Centro-Oeste até 2022. Outra mudança feita pelo Senado e que não tem apoio na Câmara, é sobre a ampliação da lista de setores que terão alíquotas diferenciadas. Além da reforma tributária, outras propostas consideradas prioritárias pela equipe econômica do governo ainda estão em tramitação no Congresso. Nesta quinta-feira, 7, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve um encontro com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD).

Ambos concordaram que é preciso concentrar esforços para fechar o ano com todas as pautas aprovadas. Para a próxima quinta-feira, 14, Pacheco convocou uma sessão do conjunta do Congresso Nacional para fazer a análise dos vetos presidenciais relacionados a pautas aprovadas, como o arcabouço fiscal e a desoneração das folhas de pagamento. Segundo Pacheco, o Senado também deve fazer um esforço concentrado até o final do ano para a aprovação de projetos. O recesso legislativo começa no dia 22 de dezembro.