Entenda: LULA AGUARDA INICIATIVA DE MILEI PARA CONVERSA TELEFÔNICA, DIZEM FONTES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dito a pessoas próximas que não tem resistência a uma conversa ou encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei.

A avaliação, no entanto, é que caberia ao argentino tomar a iniciativa, já que, durante a campanha eleitoral, Milei chamou Lula de “corrupto”.

O governo brasileiro, de acordo com relatos feitos à CNN, já recebeu sinais da nova equipe do argentino de abertura para um diálogo. E o recado de que Lula estaria disposto a conversar com o novo presidente também já foi transmitido.

A avaliação no Itamaraty é de que, diante da crise econômica e de dificuldades no Poder Legislativo, será inevitável a Milei buscar o Brasil no médio prazo.

Lula não compareceu à posse do argentino neste domingo (10). Ele enviou o chanceler Mauro Vieira, que evitou contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, recebido com honras pelo novo governo.

(Da Redação com CNN brasil)