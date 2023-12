Destaque no Kickboxing: FOZ CONTRIBUIU PARA OS BICAMPEONATOS BRASILEIROS SUL-AMERICANO, PANAMERICANO E COPA AMÉRICA

Foz do Iguaçu fez a diferença e contribuiu para a conquista dos bicampeonatos brasileiros do Sul-Americano, Panamericano e Copa América de Kickboxing, realizados entre os dias 06 a 10 de dezembro, no Rafain Palace Hotel. Sob a liderança do técnico, Gilsomar Higa, os atletas Johnatan Moura e Geni Moreno obtiveram seis medalhas (2 de ouro e 1 de prata cada um) nas maiores competições das Américas da modalidade.

Os atletas iguaçuenses representaram a delegação brasileira e participaram do multievento que contou com a participação de mais de 600 lutadores de 14 países das Américas do Norte, Central e do Sul, além do Paquistão. Os torneios representam uma modalidade que é praticada em mais de 120 países.

“De grande importância nossos atletas estarem competindo com os melhores atletas da América do e subindo no pódio e melhorando a pontuação nos rankings nacional e mundial da organização, isso demonstra que estamos no caminho certo”, expressou Higa, que também é um dos treinadores da seleção brasileira nas competições.

Para ele, o resultado do Brasil nas competições representa os esforços contínuos do país para o fortalecimento da modalidade. “O Brasil ter ficado em primeiro lugar no geral mostra a força do Kickboxing do Ranking. Para chegar a isso, programamos três campeonatos com os melhores do Brasil por três vezes, em dois anos, e treinamos 2x ao dia, sendo cinco dias de treino específico para as competições e investimos nas categorias de base”, acrescentou Higa.

Diferencial

Além de ter sido a cidade eleita pelas confederações de kickboxing a sediar a primeira edição do Campeonato Panamericano, Foz do Iguaçu teve a única atleta mulher paranaense, na categoria Master, a representar o Brasil no Sul-Americano.

Além das três novas medalhas, Geni Moreno, aos 52 anos, já acumula 12 títulos, entre mundiais, nacionais e estaduais, com destaque para os bicampeonatos paranaense e brasileiro em 2022, e medalhista de prata e bronze no Panamericano, no ano passado. Além dessas conquistas, ela é a primeira colocada no ranking do país em três modalidades (kickligth, light e point) e a oitava no topo do mundo no point e no light.

“A presença da mulher nos campeonatos por si só já é a superação de inúmeros desafios e quando conquistamos uma vitória, tem um valor maior ainda porque reforça a importante mensagem de que nós podemos estar aonde quisermos e disputarmos nossos espaços”, enfatizou Geni.

“A Geni é ranqueada mundialmente e o Jonathan é o quinto melhor do mundo no ranking e também é um dos potenciais brasileiros da modalidade”, reforçou Higa.

Servidores

Os talentos esportivos mundiais de Foz do Iguaçu também são servidores do município. A atleta Geni Moreno é professora aposentada e atuou por diversos anos na Escola Municipal Prof. Pedro V. Parigot De Souza e o dirigente da seleção brasileira, Gilsomar Higa é técnico desportivo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

“Sentimos muito orgulho de termos servidores que são referências mundiais no kickboxing e que estão levando e honrando nossa cidade pelo mundo a fora. Com certeza, divulgá-los é uma forma de reconhecimento a eles que também são inspiração para outras pessoas”, enalteceu o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.

Organização

Os eventos são uma realização da Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), com a supervisão da WAKO Panam e WAKO IF (Associação Mundial das Organizações de Kickboxing Panamericana e Internacional), em parceria com o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A CBKB é a única Confederação Mundial de Kickboxing reconhecida pelo Comitê Olímpico da modalidade.

(Da Redação com AMN/PMFI)