Segurança Pública: PCPR OFERTA SERVIÇOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA EM FOZ DO IGUAÇU NESTA SEGUNDA E TERÇA

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levará serviços de polícia judiciária para a população de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, nesta segunda e terça-feira (11 e 12). O evento acontece na nova sede da Delegacia da Mulher e do Posto de Identificação da PCPR, na Avenida Jorge Schimmelpfeng, 849, no Centro de Foz do Iguaçu, das 9h às 17h.

A PCPR disponibilizará serviços como registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e orientações sobre como fazer denúncias, prevenções e quais medidas podem ser tomadas ao ser vítima de um crime.

Segundo o coordenador do PCPR na Comunidade, João Mário Goes, a iniciativa visa levar informações e cidadania, principalmente para as mulheres vítimas de violência doméstica. “O programa PCPR na Comunidade tem como objetivo levar de uma forma moderna e humanizada os serviços da Polícia Civil a quem mais precisa”, afirma.

Além disso, serão confeccionadas a 1ª e 2ª vias da carteira de identidade para quem agendou previamente. Na segunda, também haverá uma palestra para 100 mulheres sobre violência doméstica.

NOVA SEDE – O evento acontece na nova estrutura da Delegacia da Mulher e do Posto de Identificação, inaugurada sexta-feira (8). A mudança faz parte de um convênio da PCPR com a Itaipu Binacional. A demolição do prédio antigo e a construção da nova sede totalizaram um investimento de R$ 3.507.641,12.

O local de 657,12 metros quadrados é propriedade do Governo do Estado. O novo prédio traz melhorias no atendimento ao público e na prestação de serviços e, também, contribui para o desempenho das atividades de polícia judiciária. As mudanças incluem ainda espaço para crianças e área reservada à confecção de boletins de ocorrência.

