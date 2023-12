Entenda: MAIOR ICEBERG DO MUNDO QUE SE SOLTOU DA ANTÁRTIDA TEM QUASE UM TRILHÃO DE TONELADAS

Os cientistas agora têm números precisos para descrever a verdadeira magnitude do maior iceberg do mundo , o A23a.

O iceberg, que se desprendeu da costa da Antártida em 1986, está prestes a se afastar do Continente Branco.

Os pesquisadores afirmam que ele atingiu um ponto crítico em sua jornada, e as próximas semanas provavelmente determinarão sua trajetória futura pelo Oceano Austral.

Para contextualizar os novos dados de espessura, o maior arranha-céu do Brasil, a One Tower, em Balenário Camboriú, tem 290 metros — 10 a mais do que o iceberg.

No entanto, A23a também tem mais que o dobro da área do município de São Paulo, com um perfil semelhante ao de um cartão de crédito.

As medições de A23a provêm da missão CryoSat-2 da Agência Espacial Europeia.

A veterana espaçonave carrega um altímetro de radar capaz de detectar quanto da massa de um iceberg está acima da linha d’água.

Utilizando informações sobre a densidade do gelo, é possível determinar quanto deve estar submerso.

“Satélites altimétricos como o CryoSat-2, que medem a distância até a superfície do iceberg e até a superfície do mar, nos permitem monitorar a espessura do iceberg do espaço”, disse a Dra. Anne Braakmann-Folgmann, da Universidade de Tromsø – Universidade Ártica da Noruega, à BBC News.

“Eles também nos possibilitam observar o afinamento do iceberg à medida que ele é exposto a águas oceânicas mais quentes.

“E junto com o conhecimento da topografia do leito do mar, sabemos onde um iceberg irá encalhar ou quando ele afinou o suficiente para ser liberado novamente.”

Legenda da foto, Quando o iceberg começou a se movimentar, após 2020, tornou-se cada vez mais difícil obter medições abrangentes de espessura. No entanto, assumindo uma área de 3.900 km² e uma espessura média total de 285 metros, então A23a tem um volume de 1.113 quilômetros cúbicos e uma massa de 950 bilhões de toneladas

Nascido em uma quebra em massa de icebergs da Plataforma de Gelo Filchner, no sul do Mar de Weddell, o A23a ficou quase imediatamente preso em lamas rasas do fundo para se tornar uma “ilha de gelo” por mais de três décadas. E agora, os dados do CryoSat podem explicar o motivo.

O iceberg não é um bloco uniforme – algumas partes são mais espessas do que outras.

O CryoSat indica que uma seção em particular possui uma quilha muito profunda, que, em 2018, tinha um calado – a porção submersa de um iceberg – de quase 350 metros.

E é essa seção que ancorou A23a por tanto tempo.