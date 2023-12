Veja: NOVO VÍDEO MOSTRA STARSHIP EXPLODINDO DUAS VEZES

No último dia 18 de novembro a Starship, da SpaceX, realizou seu segundo lançamento de teste. Agora, a empresa de Elon Musk divulgou um vídeo destacando as duas explosões que aconteceram no maior e mais poderoso veículo de lançamento já construído pela humanidade.

O vídeo foi publicado no X no dia 7 de dezembro e mostra as explosões dos estágios inferior e superior que aconteceram cerca de 4 e 8 minutos, respectivamente, após o lançamento do foguete.

A

pesar das explosões, o lançamento ainda foi considerado um sucesso pela empresa (embora mais lançamentos testes sejam necessários). O vídeo mostra Elon Musk sorrindo e cumprimentando funcionários da SpaceX em comemoração na sala de controle da missão, isso porque o foguete alcançou alguns marcos importantes durante seu segundo teste de voo, que não aconteceram no dia 20 de abril, no primeiro teste.

Os 33 motores raptores do primeiro estágio, o Falcon Heavy, realizaram bem o seu trabalho, queimando por cerca de 2,5 minutos necessários ou mais;

A separação dos dois estágios, o Falcon Heavy e a Starship, também foi um sucesso, permitindo que os motores raptores da espaçonave também fossem acionados no cronograma;

Além disso, as atualizações realizadas na plataforma de lançamento depois do primeiro voo fracassado também foram eficazes.

No teste de abril, a Starship abriu uma grande cratera abaixo da estrutura de montagem devido ao grande calor e pressão do lançamento. O problema foi resolvido com a instalação de uma placa de aço que jorra água durante a decolagem.

Lançamentos da Starship

A Starship, com cerca de 120 metros de altura, foi lançada no dia 18 de novembro, às 10h05 no horário de Brasília. Ela decolou a partir da base de lançamentos da SpaceX localizada em Boca Chica, no Texas.

Os dois voos de teste tinham como objetivo enviar a Starship para realizar uma órbita em torno da Terra e depois cair no Oceano Pacifico, próximo ao Havaí. Já o primeiro estágio deveria cair no Golfo do México, próximo à costa do Texas. No entanto, é comum que os primeiros teste de lançamento não sejam um sucesso total.

A SpaceX está se preparando agora para o terceiro teste da Starship, o que deve acontecer já nas próximas semanas, se for aprovado pela Administração Federal de Aviação dos EUA depois das investigações do lançamento do dia 18.

O objetivo da SpaceX, é que a Starship seja o veículo que ajudará a humanidade a se estabelecer na Lua, em Marte, e em outros mundos do Sistema Solar, e a NASA acredita nessa visão. O foguete será utilizado para levar os astronautas da órbita lunar até o solo durante a Artemis 3, que levará a humanidade para superfície lunar novamente, prevista para ocorrer entre 2025 e 2026.