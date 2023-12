Veja: PARANÁ LEVA POTENCIAL SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA AO SALÃO NACIONAL DO TURISMO

O Paraná participará do Salão Nacional do Turismo 2023 – Descubra o Brasil, que acontece em Brasília de sexta-feira a domingo (15 a 17). O Estado estará no estande que apresenta a Grande Reserva da Mata Atlântica e mostrará o potencial turístico deste bioma.

Em toda sua extensão, a Grande Reserva da Mata Atlântica soma 3 milhões de hectares em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Passa por 60 municípios nos três estados e chama a atenção pelas oportunidades que podem ser abertas especialmente para o ecoturismo e gastronomia.

O Paraná já possui mais de 20 opções de passeios e programações consolidados dentro do bioma Mata Atlântica, como trilhas, camping, canoagem, ciclo turismo e passeio de trem.

“Depois da pandemia vimos uma procura muito maior pelo turismo de natureza e não há dúvidas de que temos uma grande riqueza no nosso estado ainda pouco explorada”, afirma o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, que estará no evento. “É possível fazer turismo, gerar emprego e renda, sem destruir, cuidando e protegendo o meio ambiente”.

Para implementar o turismo sustentável, com foco na preservação do bioma, foi criada a Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica, que reúne representantes de instituições públicas, empresas privadas, organizações da sociedade civil, e indivíduos que queiram encabeçar o projeto de maneira voluntária, dos três estados.

Para o turismólogo e coordenador da Rede, Marcos Cruz, a extensa faixa continua de floresta existente nos três estados que compõem a Grande Reserva da Mata Atlântica possui potencial de se tornar um destino formatado da mesma maneira que são hoje o Pantanal e a Amazônia.

“A proposta principal é gerar emprego e renda através do turismo de natureza, mantendo os benefícios para as comunidades do entorno das áreas naturais e garantindo um modelo sustentável para que as gerações atuais e futuras possam usufruir do ambiente”, destacou.

No Paraná, os municípios envolvidos são Antonina, Guaraqueçaba, Morretes e Pontal do Paraná, no Litoral; São José dos Pinhais e Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

SALÃO NACIONAL – O Salão Nacional do Turismo 2023 – Conheça o Brasil é uma estratégia de mobilização, promoção e comercialização de roteiros, experiências e produtos turísticos. Tudo organizado e estruturado segundo as diretrizes e os princípios da Política Nacional do Turismo, desenvolvidos pelo Ministério do Turismo.

O evento ficou mais de dez anos sem acontecer e está retornando em 2023 com a 7ª edição. A expectativa é que, durante três dias, cerca de 30 mil participantes conheçam de perto experiências de cinco grandes temas do turismo brasileiro: Turismo de Natureza, Turismo Rural, Sol e Praia, Turismo Cultural e Turismo de

No sábado (16) pela manhã acontecerá a reunião do Conselho Nacional do Turismo e os vencedores do Prêmio Nacional do Turismo serão conhecidos. No domingo acontece o Seminário do Programa de Regionalização do Turismo.

(Da Redação com AEN – Foto: Celso Luiz Maceno)