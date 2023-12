Até Amanhã (19): INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO DE DECORAÇÃO DO NATAL ÁGUAS E LUZES

Os interessados em participar do Concurso de Decoração do Natal Água e Luz ganharam mais um oportunidade e podem se inscrever até às 23h59 desta terça-feira (19) no edital que prevê premiações de até R$ 10 mil reais para as melhores fachadas temáticas.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no link https://www.natalaguaseluzes.com.br/, informando: endereço completo; CPF ou CNPJ; nome do responsável pela decoração do imóvel; inscrição imobiliária; telefone e e-mail para contato; uma imagem da residência, comércio ou meios de hospedagem; e dados bancários para recebimento dos valores do prêmio.

As três melhores fachadas dos imóveis de cada categoria (residencial, comercial e meios de hospedagem), receberão prêmios em dinheiro, sendo: R$ 10 mil para os primeiros lugares; R$ 5 mil para os segundos lugares; e R$ 3 mil para os terceiros colocados.

Além disso, as 10 melhores fachadas dos imóveis de cada uma das três categorias serão escolhidas por uma comissão avaliadora para a segunda fase do concurso, que terá votação popular. Os três melhores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro.

O objetivo dessa iniciativa é promover o espírito natalino na cidade, incentivar a criatividade e embelezar Foz no período natalino – alta temporada para a visitação turística, que será impulsionada também com a programação do Natal Águas e Luzes 2023, promovida em uma parceria entre a Prefeitura, a Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR).

“Esta premiação tem a intenção de incentivar que a população participe do Natal Águas e Luzes este ano, para transformarmos toda a cidade, junto com as atrações promovidas pela Prefeitura, Itaipu e PTI, em um ambiente mágico para ser desfrutado pelos nossos moradores e também pelos visitantes”, ressaltou o prefeito Chico Brasileiro.

Seleção

O processo de seleção ocorrerá em duas fases. A primeira, entre os dias 20 e 22 de dezembro, quando a comissão julgadora escolherá, entre os inscritos, 10 finalistas para a segunda fase. Estes 10 finalistas terão a foto de seu estabelecimento comercial postadas no site oficial do evento, e ficarão abertas para votação popular. O período de votação será entre o dia 26 de dezembro até o dia 01 de janeiro de 2024.

O vencedor do “Concurso Natal Águas e Luzes de Foz do Iguaçu – 2023” receberá, além da premiação em dinheiro, um Selo de Destaque. A divulgação dos ganhadores será no dia 3 de janeiro de 2024 e a entrega da premiação no dia 6 de janeiro.

Critérios

A comissão avaliadora do concurso irá julgar os seguintes critérios para a avaliação das decorações, com pontuação total de 10 pontos: Originalidade e Criatividade (5 pontos); Impacto Visual (3 pontos); e Harmonia e Estética do Conjunto (2 pontos). As visitas dos integrantes da comissão aos imóveis serão feitas a partir do dia 20 de dezembro.

As fotos dos 10 melhores escolhidos de cada categoria serão publicadas no site do Natal Águas e Luzes para votação popular, que ficará disponível entre 26 de dezembro e 01 de janeiro de 2024. A divulgação do ganhador será no dia 3 de janeiro de 2024 e a entrega da premiação no dia 6 de janeiro.

(Da Redação com AMN)