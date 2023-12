FORMATURA DO EJA É CELEBRADA COM MUITA EMOÇÃO PELA GESTÃO E ALUNOS DO PROGRAMA

A formatura dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nesta quinta-feira (14), foi celebrada com muita emoção pela atual gestão junto aos 41 novos formandos e seus familiares. Além da entrega de certificados, o evento presenteou alunos e professores com uma recordação simbólica e com a apresentação da Orquestra Reciclando Sonhos Guisi Lauro, da Associação Fraternidade Aliança (AFA).

A cerimônia aconteceu na recreativa do SITRO-FI (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Foz do Iguaçu) e contou com a presença do prefeito Chico Brasileiro, das secretárias de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Rosa Maria Jeronymo Lima e de Educação, Maria Justina da Silva e da coordenadora pedagógica da EJA, Valdirene dos Santos. As equipes das diretorias da SMED também participaram da solenidade.

“Participar de mais uma formatura de jovens e adultos que puderam acessar a educação através do EJA é uma grande vitória não só para a vida deles, ao garantir dignidade e cidadania, mas para toda a sociedade, porque a educação é transformadora e deve ser acessível a todas e todos”, expressou o prefeito Chico Brasileiro.

O evento coroou a alfabetização de alunos que freqüentam o programa ofertado nas Escolas Municipais Emílio de Menezes, Érico Veríssimo, João Adão, Jorge Amado e Vinícius de Moraes. Grande parte deles ingressou no letramento já na melhor idade, demonstrando um grande senso de superação diante das dificuldades do dia a dia.

“A formatura é sempre um símbolo da vitória da educação e dos alunos também. Sabemos que a maioria trabalha o dia todo, vai para a escola à noite e essa rotina não é fácil. Que este seja o primeiro de muitos diplomas, porque vocês são a prova de que a educação transforma e nunca é tarde para voltar a estudar”, disse a secretária da educação, Maria Justina da Silva.

Para a coordenadora pedagógica da EJA, Valdirene dos Santos, a formatura é resultado dos alunos e também do compromisso das equipes pedagógicas das unidades escolares e do Poder Público para a com a inclusão de todas e todos na educação.

“Nosso sentimento hoje é de gratidão. É viver a defesa da educação de jovens e adultos em um município que acredita e abre as portas para que nosso trabalho tenha voz e espaço”, comentou.

EJA

O Município oferta a Educação de Jovens e Adultos na fase inicial; qualquer pessoa acima de 15 anos que tenha parado de estudar ou nunca tenha frequentado uma escola pode se matricular, sempre a partir de fevereiro.