R$ 19 bilhões: PIB DE FOZ DO IGUAÇU CONTINUA O MAIOR DO OESTE DO PARANÁ

Foz do Iguaçu continua com o maior PIB (Produto Interno Bruto) e maior economia do oeste do Paraná e está entre os 70 maiores do país, conforme os dados divulgados nesta sexta-feira (15) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) referentes ao ano de 2021.O IBGE aponta oito municípios paranaenses entre as 100 maiores economias do Brasil.

“O Brasil tem 5.568 municípios e ficar entre os 70 maiores do país é resultado do trabalho de todos setores da economia. Mostra ainda que estamos no caminho certo com as políticas públicas e dos serviços prestados pelo Município e que temos ainda um grande desafio: diminuir consideravelmente a desigualdade social e melhorar a renda dos iguaçuenses”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

O PIB – a soma de todas as riquezas produzidas na cidade – de Foz do Iguaçu é de R$ 19 bilhões e está à frente de Cascavel (R$ 15,8 bilhões) e atrás de Curitiba (R$ 98 bilhões), São José dos Pinhais (R$ 27 bilhões), Araucária (R$ 25,3 bilhões), Londrina (R$ 23,6 bilhões), Maringá (R$ 22,7 bilhões) e Ponta Grossa (R$ 19,5 bilhões). Em relação a 2020, o PIB de Foz cresceu R$ 1,2 bilhão.

Economia

Na região oeste, segundo o prefeito, a maioria das cidades tem a economia voltada à agropecuária como Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriand, Medianeira e Marechal Cândido Rondon, entre outras, que estão recebendo fortes investimentos no setor.

“São cidades de ponta na produção de alimentos e a economia de Foz do Iguaçu se consolida em quatro eixos: turismo, logística, serviços e produção de energia”, disse Chico Brasileiro.

O prefeito ainda lembra que desde 2020, a Secretaria da Fazenda vem registrando uma boa média no número de empresas criadas ano a ano: 6.983 (2020), 7.925 (2021), 7.329 (2022) e 7.167 (2023). “Temos mais de 72 46 mil empresas na cidade, entre MEIs, microempresas, empresas de pequeno, médio e grande porte. Esse número só tende a crescer porque Foz do Iguaçu tem grande potencial nos seus quatro eixos econômicos”, disse.

Ranking

Curitiba ocupa a 6ª posição no ranking nacional e o 1º maior PIB do Paraná . Ainda entre os 100 maiores PIB no país, estão São José dos Pinhais (45ª colocação), Araucária (46ª), Londrina (50ª), Maringá (54ª), Ponta Grossa (69ª), Foz do Iguaçu (70ª) e Cascavel (91ª).

Foz do Iguaçu na 25ª posição no país, ainda se destaca como a terceira cidade paranaense com maior PIB na atividade industrial, atrás de Curitiba (11ª) e Araucária (18ª), e à frente de São José dos Pinhais (44ª), Ponta Grossa (56ª) e Londrina (97ª).

No setor de serviços, sem considerar a administração pública, os destaques são Curitiba (7ª posição), Londrina (44ª), Maringá (45ª), São José dos Pinhais (54ª), Cascavel (69ª), Ponta Grossa (75ª), Paranaguá (87ª) e Araucária (97ª). No PIB agropecuário, as cidades paranaenses que mais se destacam são Cascavel (41ª posição), Toledo (86ª), Tibagi (96ª), Castro (97ª) e Guarapuava (99ª).

O PIB do Paraná, segundo o IBGE, totalizou R$ 550 bilhões em 2021, um crescimento em termos reais de 3,5% em relação ao ano de 2020. Com esse resultado, o estado respondeu por uma fatia de 6,1% de todo o PIB brasileiro. O PIB nacional fechou o ano de 2021 em R$ 9 trilhões.

(Da Redação com AMN – Foto: Thiago Dutra)