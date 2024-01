Editorial: UMA PROJEÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NO BRASIL E NO MUNDO EM 2024

À medida que entramos em 2024, é oportuno olhar para o horizonte e refletir sobre o que o futuro reserva para a sustentabilidade, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Neste editorial, abordaremos as projeções e expectativas para as iniciativas sustentáveis que moldarão o ano que se inicia.

Brasil: rumo à uma Economia Verde

O Brasil, dotado de uma riqueza natural incomparável, está diante de uma oportunidade única de liderar a transição para uma economia verde. Projetamos que em 2024 veremos um aumento significativo no investimento em energias renováveis, com o fortalecimento da matriz energética limpa e a expansão das áreas de conservação. Para isso, contudo, é necessário que o governo não leve adiante os planos para a exploração de combustíveis fósseis.

Desmatamento Zero: um compromisso necessário

A projeção para o Brasil inclui um movimento mais vigoroso em direção ao desmatamento zero. Esperamos ver avanços nas políticas de combate ao desmatamento ilegal, além de uma conscientização crescente sobre a importância de preservar a Amazônia e outros biomas menos conhecidos, mas igualmente ameaçados, como o Pampa.

Energia Renovável: uma revolução global

No cenário global, a projeção é de uma revolução contínua nas energias renováveis. Antecipamos um aumento na capacidade instalada de fontes limpas, impulsionado por avanços tecnológicos e por compromissos mais sólidos de governos e empresas em reduzir as emissões de carbono. Nesse sentido, o hidrogênio verde tende a ganhar os mercados nacional e internacional.

Economia Circular: resíduos transformados em recursos

A economia circular continuará a ganhar destaque, não apenas como uma estratégia ambiental, mas também como um modelo de negócios sustentável. Projetamos que mais empresas adotarão práticas de produção e consumo que visam reduzir o desperdício, promovendo a reciclagem e a reutilização de materiais.

Consciência do Consumidor: uma força para a mudança

A projeção para 2024 inclui um aumento na consciência do consumidor. As pessoas estão cada vez mais atentas às práticas sustentáveis e esperam que as empresas ajam de maneira ética e ambientalmente responsável. A demanda por produtos e serviços sustentáveis impulsionará as empresas a se adaptarem a padrões mais elevados.

Aceleração para o cumprimento dos ODS

Faltando apenas sete anos para o prazo final referente ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é natural o senso de urgência global para atingir as metas acordadas pelos países signatários das Nações Unidas em 2015. A pandemia da Covid-19 e os conflitos internacionais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, contribuíram negativamente, nos últimos anos, para o atraso desses indicadores.

O futuro sustentável está em nossas mãos

À medida que projetamos a sustentabilidade para 2024, é evidente que o futuro está nas mãos de todos nós. Governos, empresas, comunidades e indivíduos têm um papel crucial a desempenhar na construção de um mundo mais sustentável.

Que as projeções se concretizem em ações concretas, e que cada um de nós contribua para um futuro mais verde e equitativo. O compromisso com a sustentabilidade é uma jornada coletiva, e o ano de 2024 é uma oportunidade para avançarmos em direção a um planeta mais saudável e resiliente. Vamos juntos?

(Da Redação com Notícia Sustentável – Imagem: kjpargeter/freepik)