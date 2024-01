Em 2023: MAIORES ATRATIVOS NATURAIS DO PARANÁ REGISTRAM AUMENTO NO NÚMERO DE VISITANTES

Atrativos de lazer e turismo de aventura, os parques de Vila Velha, em Ponta Grossa (Campos Gerais), e Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (Oeste), registraram aumento de visitações em 2023.

O primeiro obteve o recorde histórico de público, com 80.143 visitantes, aumento 11% em relação a 2022 (71.137). Já o parque localizado na tríplice fronteira do Estado obteve a 3ª maior movimentação anual do século XXI, com mais de 1,8 milhão de turistas. O aumento foi de 21,7% em relação ao ano de 2022 (1,4 milhão de visitantes).

Vila Velha recebeu turistas estrangeiros de 58 países, especialmente dos Estados Unidos, Alemanha e Japão. A maior parte dos visitantes registrados vem do próprio Paraná (64,7%), São Paulo (13,1%) e Santa Catarina (11,7%). Do total de visitantes, 26% são de Curitiba, 15,5% de Ponta Grossa, e 5,7% da capital paulista.

Em Foz do Iguaçu, após os turistas brasileiros, o ranking de visitantes é formado por argentinos, norte-americanos, paraguaios, franceses e espanhóis.

