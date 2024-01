Guerra: EMMANUEL MACRON PEDE A ISRAEL QUE EVITE ESCALADA COM O LÍBANO

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao integrante do gabinete de guerra israelense, Benny Gantz, para evitar a escalada do conflito, “especiamente no Líbano”, de acordo com um comunicado da presidência francesa.

Os comentários de Macron foram feitos depois que o Hamas acusou Israel de realizar um ataque em Beirute que matou o líder do Hamas, Saleh Al-Arouri, na terça-feira (02). Israel não assumiu a responsabilidade.

“O Presidente da República sublinhou que era essencial evitar qualquer atitude de escalada, particularmente no Líbano, e que a França continuaria a transmitir estas mensagens a todos os interventores direta ou indiretamente envolvidos na área”, dizia o comunicado francês.

Macron também expressou preocupação com o número de mortos civis e a emergência humanitária em Gaza. Os ataques israelenses à Faixa mataram pelo menos 22.185 palestinos, informou o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.

O presidente francês também se manifestou contra as declarações “inaceitáveis” que apelam ao deslocamento forçado dos habitantes de Gaza.

Dois membros da coligação de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu expressaram nos últimos dias a opinião de que os residentes palestinos deveriam deixar Gaza enquanto as autoridades consideram o futuro do enclave costeiro no pós-guerra.

