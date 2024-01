Troca de Tiros: ADOLESCENTE DE 14 ANOS E OUTROS TRÊS SUSPEITOS MORREM EM CONFRONTOS COM A POLÍCIA EM FOZ DO IGUAÇU

Um adolescente de 14 anos e outros três suspeitos foram mortos em Foz do Iguaçu, em dois confrontos com a Polícia Militar (PM), afirmou a corporação nesta segunda-feira (1º).

Conforme relatório divulgado pela PM, um dos confrontos ocorreu na noite de domingo (31) por volta das 20h30. Equipes policiais foram acionadas após suspeitos de dispararem contra dois jovens durante a tarde de domingo (31) serem vistos em um condomínio na região do Jardim Ipê.

Chegando no local, a PM afirma que ao se aproximarem do portão, os policias viram um suspeito correndo para os fundos do residencial, momento que foi abordado e preso.

Outros dois suspeitos que estavam em um apartamento, entre eles o adolescente de 14 anos, foram vistos com armas nas mãos e passaram a atirar contra os policiais, que revidaram, iniciando o confronto, afirmou a PM.

Com eles, foram encontradas três armas de fogo, conforme a corporação. Ambos foram socorridos pelo Samu, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Segundo confronto

O segundo confronto, sem ligação com a ocorrência do domingo (31), de acordo com a polícia, ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º).

Uma equipe do Batalhão de Choque da PM realizava patrulha no Bairro Três Lagoas quando avistou dois homens em uma motocicleta, andando em zigue-zague por uma das vias da região.

Ao cruzar com a viatura, os policiais perceberam que um dos ocupantes estava com colete à prova de bala, momento em que a equipe, com uso de sinais sonoros e luminosos, tentou abordar os ocupantes do veículo, conforme relatório da ocorrência.

Os ocupantes, no entanto, não obedeceram a ordem de parada, momento em que a PM iniciou um acompanhamento tático. Segundo a polícia, os suspeitos passaram a atirar contra a viatura e os policiais revidaram os disparos, iniciando um confronto.

No cruzamento de uma das vias, a PM afirma que o condutor da motocicleta não reduziu a velocidade e ambos suspeitos sofreram um acidente caindo em uma plantação na região.

Com a dupla foram encontradas três armas de fogo e um colete balístico. Ambos receberam atendimento do Siate, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A idade dos suspeitos não foi informada.

A Polícia Civil deve apurar ambos os casos.

(Da Redação com Guia Medianeira – Foto: PM/PR – Foz do Iguaçu)