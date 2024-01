Mudança: GOVERNO DO PARANÁ ALTERA CALENDÁRIO OFICIAL PARA INCLUIR FERIADO DA CONSCIÊNCIA NEGRA

O Governo do Paraná alterou nesta quarta-feira (10) o calendário oficial de 2024 para incluir o feriado nacional do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo governo federal no final do ano passado.

A data remete ao marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores do Brasil durante o período colonial, de resistência contra a escravização negra.

Ao todo, o calendário do Paraná prevê agora 13 datas especiais, contando Carnaval, Páscoa, Natal e Ano-Novo. De acordo com a Casa Civil, os feriados declarados em leis municipais serão observados pelos responsáveis pelas pastas nas suas respectivas localidades.

Confira as datas:

– 1º de janeiro (Confraternização Universal, feriado nacional)

– 12, 13 e 14 de fevereiro (Carnaval – ponto facultativo – Quarta-Feira de Cinzas)

– 28 e 29 de março (ponto facultativo e Paixão de Cristo – feriado nacional)

– 21 de abril (Tiradentes, feriado nacional)

– 1º de maio (Dia do Trabalho, feriado nacional)

– 30 e 31 de maio (Corpus Christi e ponto facultativo)

– 7 de setembro (Dia da Independência, feriado nacional)

– 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional)

– 2 de novembro (Finados, feriado nacional)

– 15 de novembro (Proclamação da República, feriado nacional)

– 20 de novembro (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado nacional)

– 25 de dezembro (Natal, feriado nacional)

– 23 a 31 de dezembro (recesso)

(Da Redação com AEN – Foto: Roberto Dziura Jr/AEN