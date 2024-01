Conheça: ESTADOS BRASILEIROS INVESTEM EM SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA TURÍSTICA

Além do incentivo federal, municípios brasileiros já estão buscando avançar na transformação digital. Recentemente São Luís (MA) e Porto Velho (RO) lançaram tecnologias voltadas ao turismo nas regiões. Em São Luís, o Sistema de Inteligência Turística da cidade de São Luís (Atenas) permitirá acesso em tempo real a informações de perfis de turistas, taxa de ocupação hoteleira, fluxo de visitantes, entre outros. De acordo com a prefeitura, o sistema é uma fonte confiável e abrangente de indicadores turísticos para monitoramento e tomada de decisões fundamentadas, reunindo dados primários coletados pela Setur e pelo Observatório Municipal do Turismo da cidade, completados por fontes oficiais.

Já Porto Velho apostou em um sistema de Inteligência Artificial que facilita o acesso à informação sobre o turismo da região. A MarIA atua como chat inteligente que ajudará moradores e turistas a se guiarem pelos principais pontos do local. A IA é capaz de sugerir pontos turísticos e atividades disponíveis na cidade de acordo com o perfil do próprio usuário, além de responder perguntas de forma personalizada.

O Modelo DTI Brasil é um projeto desenvolvido na Espanha que ajuda as cidades a darem maior visibilidade aos atrativos turísticos, com a implantação de tecnologias que tornam os destinos mais acessíveis e sustentáveis. No Brasil, foi adaptado pelo Ministério do Turismo com o objetivo de impulsionar a transformação digital, melhorar a experiência do turista e aumentar a competitividade de destinos. Em um primeiro momento, após avaliação de cumprimento de requisitos para se tornarem um Destino Turístico Inteligente, as cidades recebem certificados de “DTI em Transformação” e após implantarem até 80% dos planos de transformação, que abrange diretrizes com foco em: Governança; Inovação; Tecnologia; Sustentabilidade; Acessibilidade; Promoção e Marketing; Segurança; Mobilidade e Transporte e Criatividade, os locais adquirem o Selo DTI.

Recentemente, dez novas cidades brasileiras receberam a certificação DTI em Transformação: Foz do Iguaçu (PR), Goiânia (GO), Ponta Grossa (PR), Santos (SP), Joinville (SC), Vila Velha (ES), Fortaleza (CE), São Luís (PI), Gramado (RS) e Bonito (MS). Elas cumpriram todas as etapas previstas no edital do MTur e receberam o certificado. Belo Horizonte (MG) também foi contemplada pela iniciativa própria de desenvolver um plano de transformação seguindo a metodologia DTI Brasil.

Para Bárbara Blaudt, diretora de Planejamento, Inteligência, Inovação e Competitividade no Turismo, o DTI oferece atrativos melhores e mais bem preparados para turistas. “A gente trabalha dentro do destino, antes de qualquer coisa, com uma governança que ajude os municípios a conseguir melhorar a comunicação, incluir a comunidade no desenvolvimento dos produtos turísticos locais”, conta.

“A gente vem conseguindo que o turista tenha mais informação e melhores experiências colocando tecnologias dentro dos destinos para melhorar a forma de apresentar esse turismo para as pessoas. Isso tudo é um turismo inteligente”, explica a diretora.

Em uma cartilha disponibilizada pelo MTur sobre o DTI Brasil, é possível compreender as vantagens que a tecnologia traz para os destinos turísticos, conhecer casos de sucesso, os eixos metodológicos do programa e muito mais. Você pode acessar a cartilha DTI Brasil clicando neste linke conhecer a mudança tecnológica que vem sendo promovida pelo país.