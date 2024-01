Inovação: PROJETO TRANSFORMA RESÍDUOS TÊXTEIS EM NOVAS PEÇAS PARA CONSUMO

Roupas de segunda mão que se transformam em reciclagem; peças aparentemente inúteis que são destinadas à reutilização criativa na criação de novos produtos. Já imaginou um mundo em que resíduos têxteis possam ter um destino que não seja o descarte? Hoje isso é possível com o Projeto Repense Reuse, da Humana Brasil, que faz a coleta seletiva de roupas descartadas priorizando critérios técnicos, ambientais, sociais e promovendo o prolongamento da vida útil dos têxteis.

Uma ideia inovadora que começou a ser fomentada por meio do conceito de economia circular para uma produção mais sustentável e visando o estímulo à economia verde. É com esse propósito de cultivar soluções para questões sociais e ambientais que o Repense Reuse, implantado em 2021, na Bahia, tem como iniciativa transformar descartes têxteis em peças úteis vendidas a preços acessíveis para beneficiar projetos comunitários da Humana Brasil.

O projeto

O Repense Reuse atua no reaproveitamento de roupas de segunda mão, a partir da coleta das peças em contêineres instalados nos bairros de Salvador. Antes de se tornarem um produto sustentável, os têxteis passam por uma curadoria no Centro de Armazenamento e Triagem, em Lauro de Freitas, para categorização, classificação e higienização do material.

A partir daí as roupas usadas podem ser destinadas à revenda ou submetidas à reutilização criativa para serem transformadas em novas peças pelas costureiras capacitadas nos projetos sociais da Humana Brasil.

Desde 2021 as pessoas contribuem diariamente com a doação de roupas de segunda mão nos pontos de coleta. Ao total já foram coletadas 350 toneladas de têxtil e com o resultado positivo por meio das vendas, famílias foram atendidas.

Geração de Emprego Verde

Contribuir com a oferta de emprego e renda faz parte, também, de um dos benefícios da iniciativa. Cleiton Alves, assistente administrativo, que já atua há um ano no Repense Reuse declara como se sente ao fazer parte do trabalho social. “Quando recebi a proposta de trabalhar no Repense Reuse, tive a oportunidade de trabalhar com um projeto inovador, e com uma atitude no combate contra as mudanças climáticas, me sinto muito contemplado em estar atualmente fazendo parte de um projeto que vai além da ajuda comunitária local para uma ajuda comunitária global”, pontua o assistente.

Cláudia Andrade, gerente de Implementação do Projeto, reforça que iniciativas de economia circular e desenvolvimento social são cada vez mais encorajadas pela organização.

“O Repense Reuse seguirá em expansão pelo Brasil, iniciando a implementação nos estados de Sergipe e Pernambuco visando disseminar suas práticas de reuso e reutilização criativa em grande escala. Na Bahia, iniciamos a expansão no município de Madre de Deus e a ampliação dos pontos públicos e privados em Salvador”, afirma.

Coleta de roupas

As pessoas interessadas em contribuir com a doação de roupas usadas para o projeto Repense Reuse, podem depositar as peças nos coletores instalados em locais públicos e privados em Salvador e região.

Ao total são 140 contêineres instalados nos bairros Imbuí, Amaralina, Jardim Armação, Águas Claras, Pituba, Caminho das Árvores, Costa Azul, Itaigara, Boca do Rio, Barra, Ondina, Corredor da Vitória, Canela, Cajazeiras, Castelo Branco, Barris, Piedade, Lapa, Pituaçu, Patamares, Pernambués, Piatã, Itapuã, Lobato, Stella Maris, Stiep, San Martin. Na região metropolitana, os coletores estão localizados em Vilas do Atlântico, Abrantes, Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte e Camaçari.

(Da Redação com Notícia Sustentável)