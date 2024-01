Por que Alane desmaiou no BBB24? ENTENDA A SÍNDROME VASOVAGAL

No Big Brother Brasil 2024, a participante Alane desmaiou enquanto conversava com Nizam na noite de sábado (13).

Ela conversava com Nizam sobre uma situação envolvendo Vanessa Lopes, dizendo que não queria omitir as conversas que os dois tiveram sobre a sister. Alane ficou nervosa e acabou desmaiando nos braços do paulista.

Segundo a clínica geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Sara Mohrbacher, esse tipo de desmaio é causado pela síndrome vasovagal.

“Existem desmaios desencadeados por algumas situações específicas, como um excesso de esforço, stress, nervosismo, ansiedade muito grande. Ou após permanecer muito tempo de pé em lugares abafados e quentes. Ou até pacientes que estejam sentindo uma dor muito forte”, explicou a médica.

O fluxo de sangue no cérebro diminui, o que ocasiona uma síncope — uma perda transitória de consciência, ou seja, um desmaio. A condição não é grave e pode acontecer com qualquer um.

Ela explicou que as primeiras providências a serem tomadas quando uma pessoa desmaia são deitar a pessoa em posição horizontal e levantar as suas pernas para que o fluxo sanguíneo dos membros inferiores volte a chegar no cérebro.

“Melhorando o fluxo sanguíneo para o cérebro, o desmaio tende a se resolver”, disse Mohrbacher.

Além disso, se a pessoa estiver em um local abafado, no meio de uma multidão e começou a se sentir mal, também é recomendado levá-la para um lugar mais fresco, na sombra, sem muitas pessoas aglomeradas.

No entanto, Mohrbacher adverte que existem outras causas mais graves que podem levar uma pessoa a desmaiar — como arritmias, epilepsia, embolia pulmonar, ou hipoglicemia, principalmente em pacientes que usam medicação para diabete –, e por isso é preciso consultar um médico sempre que isso acontecer.

“Todo desmaio precisa ser avaliado por um médico. Existem situações benignas, como pacientes jovens que desmaiam em locais muito abafados após muito tempo de pé. Agora, existem desmaios causados por situações graves, como arritmias que podem até causar a morte, ou causas neurológicas”, falou a médica. “Em geral, todo mundo deve passar por um médico após sofrer um desmaio, principalmente pessoas com doenças e pessoas mais idosas.”