Combate ao Desmatamento: ACRE INAUGURA ‘ERA DOS CRÉDITOS DE CARBONO’ NO BRASIL

Com o objetivo de combater o desmatamento e fomentar práticas sustentáveis, o estado do Acre se tornou pioneiro no Brasil ao participar de um programa inovador para a comercialização de créditos de carbono. Essa iniciativa, promovida pela organização não governamental Emergent, tem como objetivo apoiar a redução de emissões de gases de efeito estufa e financiar ações sustentáveis.

Dessa forma, o Acre se destaca na implementação de contratos para a venda desses créditos, beneficiando comunidades locais como agricultores, ribeirinhos, extrativistas e povos indígenas, incentivando-os a não desmatar e a restaurar áreas já degradadas.

A Emergent atua globalmente, estabelecendo acordos de compra de redução de emissões com governos e entidades corporativas, como parte da Coalizão LEAF, uma aliança que busca deter o desmatamento tropical até 2030. Juliana Santiago, vice-presidente executiva da Emergent, explicou ao G1 que a LEAF mobiliza recursos significativos de mais de 30 empresas globais e quatro países para apoiar regiões florestais no mercado voluntário de carbono.

O Acre planeja vender cerca de 10 milhões de toneladas de créditos de carbono, com expectativa de arrecadar aproximadamente US$ 100 milhões. Esses recursos serão reinvestidos em estratégias de combate ao desmatamento e em projetos que beneficiem a população local.

Redução das emissões de gases do efeito estufa

Leonardo Carvalho, presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre, destacou que os termos assinados permitem negociações futuras de créditos de carbono e ajudam a reduzir emissões de gases poluentes. Ele enfatizou que os fundos obtidos serão aplicados em políticas sustentáveis, com uma estratégia de distribuição de benefícios já definida, mas que pode ser aprimorada.

Desde 2010, o Acre tem se preparado legalmente e desenvolvido planos para acessar esses financiamentos climáticos. A adesão à Coalizão LEAF e a parceria com a Emergent são etapas importantes nesse processo, garantindo que o estado possa comercializar créditos de carbono de alta integridade no futuro.

Alocação de fundos

Os créditos de carbonos atuam como um instrumento de alocação de fundos destinados a impulsionar iniciativas que combatem o aquecimento global e contribuem para o cumprimento de objetivos de diminuição das emissões. Cada crédito de carbono representa a redução de uma tonelada de dióxido de carbono.

Esses créditos são originados de uma variedade de projetos, incluindo os voltados para energia limpa, manejo de resíduos, reflorestamento e ações que visam diminuir o desmatamento.

Em 2021, cerca de 75% das emissões de gases do Brasil estavam relacionadas ao uso do solo, com o desmatamento e a agropecuária sendo os principais contribuintes. Projetos de REDD+ geram créditos ao evitar emissões que ocorreriam com a derrubada de florestas, enquanto florestas preservadas absorvem carbono através da fotossíntese.