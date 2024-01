Crime: SUSPEITO É PRESO POR EXTRAIR PALMITOS-JUÇARA DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

Suspeito foi preso com mais de 130 recipientes com palmitos extraídos ilegalmente do Parque Nacional do Iguaçu, na tarde da última sexta-feira (19). Ação foi realizada pela Polícia Federal em colaboração com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Uma denúncia anônima alertou para a presença de pessoas em atitude suspeita realizando a extração ilícita do palmito Jussara para fins comerciais. Postos de vigilância foram fixados para localizar os pontos de extração e processamento.

Os agentes localizaram uma residência onde os palmitos eram preparados. Uma parte já estava armazenada em potes de vidro reutilizados, guardados no interior de um veículo, enquanto outra parte estava pronta para o cozimento em uma estrutura precária e sem condições mínimas de higiene.

Um dos suspeitos conseguiu fugir pela mata. No local, foram encontradas duas armas. O infrator detido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura do flagrante.

(Da Redação com Catve.com)