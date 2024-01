Hospital Universitário UCP: O MAIOR DA REGIÃO

Encontra-se atualmente em fase de conclusão a construção do novo hospital universitário da UCP, localizado no Km 8 Monday de Ciudad del Este. A primeira pá foi dada nos primeiros meses de 2022, avançando por todas as etapas de construção e acabamentos. Atualmente, o edifício possui mais de 13.000 m² construídos, tendo algumas salas de aula já inauguradas. Até o início de 2024, mais salas de aula serão adicionadas, onde mais de 2.000 alunos poderão realizar tanto aulas práticas quanto teóricas.

Além disso, será inaugurado o andar principal com consultórios, composto por 13 espaços equipados com tecnologia avançada. Nesses consultórios, serão atendidos pacientes de Pediatria, Clínica Médica, Medicina de Família, Cirurgia, Gineco Obstetrícia, Otorrinolaringologia e outras especialidades. Também serão oferecidos serviços de planejamento familiar, ecografia, PAP e colposcopia. Um dado relevante é que contaremos com uma área de emergência e uma ambulância completamente equipada para transferir pacientes de nosso centro de saúde para instalações de maior complexidade.

Tudo isso estará disponível 100% gratuitamente para a comunidade, contribuindo para a acessibilidade ao atendimento médico e beneficiando um número maior de pessoas. Nas próximas fases, serão habilitadas áreas adicionais, como salas de cirurgia, laboratórios para análises clínicas, salas de internação, parto, reanimação, simulação, entre outros. Ao concluir o projeto, teremos mais de 20 salas de aula, 25 consultórios, 40 leitos de internação, salas administrativas, entre outras dependências.

Este projeto será extremamente completo e promete ser uma incorporação crucial ao sistema de saúde e educação da região, tornando-se uma referência no atendimento médico e na formação de profissionais de saúde, não apenas regionalmente, mas também nacionalmente.

(Da Redação com Imprensa de UCP)