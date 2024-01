Ministério da Justiça: LEWANDOWSKI E DINO FAZEM PRIMEIRA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO

O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, terá seu primeiro encontro com seu antecessor, Flávio Dino, nesta terça-feira, 23, para discutir a transição da pasta. A nomeação de Lewandowski foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira, 22, após ter sido anunciada no dia 11 deste mês. A posse do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) está marcada para 1º de fevereiro. Lewandowski já está formando sua equipe e convidou o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), área que ele considera prioritária. Sarrubbo é próximo do ministro do STF Alexandre de Moraes. Flávio Dino foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal após a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber. Sua posse na Suprema Corte está marcada para o dia 22 de fevereiro.

(Da Redação com Jovem Pan News – Foto – Ricardo Stuckert/PR)