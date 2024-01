2024: GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO PARA ALINHAR O PLANEJAMENTO

O Gabinete de Gestão Integrada (GGIM) e o Conselho de Segurança Municipal (Consem) realizaram nesta quinta-feira (25) a primeira reunião do ano para debater a segurança na fronteira e alinhar o planejamento para 2024. O encontro aconteceu no no auditório da Segurança Empresarial (SE.AD) da Itaipu cerca de 40 representantes de 24 órgãos diversos, como Exército, Marinha, Aeronáutica, Receita Federal, Guarda Municipal, Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) e Polícia Civil, entre outros, além da própria Itaipu.

O objetivo foi debater aspectos para melhorar a defesa social e a segurança pública do município, além de uma prestação de contas elaboração de metas para 2024.

Esta foi a segunda vez que a usina recebeu o encontro do GGIM. As reuniões ocorrem a cada três meses, normalmente numa das entidades que fazem parte dos órgãos parceiros.

Para o coronel Washington Alves da Rosa, superintendente da Segurança Empresarial, o apoio de Itaipu a esse evento é muito importante porque Itaipu integra e mantém vários convênios com essas forças de segurança, muitas das quais têm representatividade no Estado. “É o momento que nós temos de trocar ideias, fazermos ações preventivas e estarmos entrosados. Diante de qualquer situação que ocorra e haja necessidade de um apoio de Itaipu ou vice-versa, temos não só a facilidade de conhecer as pessoas, como também os planos elaborados.”

O GGIM reúne 24 instituições das forças armadas, forças policiais e de defesa social. O grupo discute assuntos relacionados à segurança e às áreas social e política do município. “Nós temos parceria com esse gabinete desde o ano passado, quando nós assumimos a Segurança Empresarial, justamente por isso: para discutir esses temas e estarmos preparados para que, diante de uma eventualidade, como aconteceu recentemente com as cheias do Rio Paraná, tenhamos condições de atuar com os órgãos responsáveis para dar uma pronta resposta diante de uma situação adversa”, explicou o coronel.

Em 2023, a região sofreu com inundações que afetaram principalmente a população ribeirinha do Paraguai, na fronteira com o Brasil, em função principalmente do represamento do Rio Paraná pelo Rio Iguaçu, logo após as Cataratas.

Para Josnei Fagundes, que há 12 anos é secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o trabalho feito pelo grupo é essencial para assegurar políticas públicas de segurança e de defesa social, principalmente na questão da prevenção, das operações integradas e de trazer resposta para a sociedade em relação à paz social.

“Temos vários grupos técnicos, como de enfrentamento ao tráfico de pessoas, prevenção à violência contra crianças e adolescentes, prevenção à violência contra a mulher, de combate à violência no trânsito, de atenção social e prevenção ao suicídio. O gabinete trabalha várias frentes além da segurança pública, principalmente no campo da prevenção, com recorte social”, diz Fagundes.

Como exemplo, ele citou um trabalho desenvolvido com o Governo Federal desde 2009 para ter indicadores e, a partir deles, poder melhorar a gestão. “Hoje, todas as políticas públicas precisam de mapeamento para que você consiga trabalhar projetos em cima dessas demandas.” No caso de acidentes de trânsito, Foz registrou 88 mortes em 2011; já em 2022, esse número caiu para 24. Isso se deve, em parte, às câmeras espalhadas pela cidade, que ajudam a reduzir o índice de acidentes.

Recorte social

O presidente do Consem, Jean Carlos Frogeri, conta que o Conselho foi criado há pouco tempo e boa parte dos seus integrantes também faz parte do GGIM. “A sinergia é total. Uma das grandes preocupações é associar o tema à questão social. Para isso, vamos contar com o apoio da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)”, afirma.

Ele exemplifica que há projetos voltados para a segurança nas escolas, outros para facilitar o deslocamento viário, o que inclui melhorar a questão do trevo do Charrua, e ainda de urbanização em geral. Há ainda um projeto que envolve a atuação em favor de crianças com problemas psicológicos, no caso, os autistas, entre outros.

Esta ação da Itaipu está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação).