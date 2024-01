Conheça: PREFEITURA CREDENCIA EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS (PROGRAMADAS)

A Prefeitura de Foz está com credenciamento aberto para contratação de empresas aptas a realizarem cirurgias eletivas (programadas) de alta e média complexidade, em várias especialidades, com retaguarda de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As inscrições devem ser feitas preferencialmente através do Protocolo Digital, pelo link: https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/PortalEmpresarial/ABERTURAPROCESSO/PROTOCOLO.

Os interessados também podem solicitar esclarecimentos relativos ao edital junto à Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Brasil, n.º 1637, Centro, ou através do telefone (45) 2105- 1150, de segunda a sexta-feira.

O chamamento ficará aberto para inscrição de novos interessados que preencham os requisitos exigidos para o credenciamento, enquanto houver interesse da administração Municipal e necessidade de contratação dos serviços credenciados.

O edital Nº 001/2024 foi publicado em diário oficial nesta quarta-feira (24) e está disponível por meio do link: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5968&diario