IA GENERATIVA SOMARÁ US$ 120 MILHÕES EM RECEITA NA AMÉRICA LATINA EM 2024

Ainda em estágio inicial, a inteligência artificial generativa deve somar US$ 120 milhões em receita na América Latina, o dobro de 2023, sendo que o Brasil contribuirá com grande parte. De acordo com dados divulgados pelo IDC América Latina nesta terça-feira, 6, o que puxa esse movimento é a mudança da IA para IA generativa, em especial pela preocupação das empresas com a qualidade de seus dados.

Além disso, a necessidade de acelerar projetos trará para o ecossistema latino-americano US$ 459 milhões com serviços relacionados à IA e IA generativa.

De acordo com Luciano Ramos, country manager do IDC Brasil, a IA generativa será acelerada por um ecossistema de tecnologias, não apenas por um provedor.

Recorte nacional

No Brasil, as plataformas analíticas e de IA (mais amplo que IA generativa) somarão receita de US$ 1,6 bilhão com importância em um cenário data driven. Ramos afirmou ainda que 90% das empresas de grande porte têm algum caso de uso habilitado por IA, segundo uma pesquisa realizada pela empresa de análise de mercado em outubro de 2023. Porém, 37% das empresas não avançam em inteligência artificial por falta de clareza sobre segurança e proteção de dados com os modelos oferecidos pelo mercado.

Os outros setores que devem ser impactados pela IA e que têm receita relevante são:

Soluções de dados na nuvem, que somarão receita de US$ 1,5 bilhão no Brasil em 2024, além de US$ 1,4 bilhão com consultoria, integração e suporte;

US$ 1,7 bilhão de faturamento no mercado de soluções de segurança brasileiro em 2024, um crescimento de 16% contra 2023, além da chegada de soluções mais avançadas como Interconnected SaaS Security (serviços de segurança interconectados) e Identity Fabrics (um framework para integrar diferentes soluções de identidade);

US$ 5,6 bilhões com soluções de gestão (ERP, CRM, planejamento e produção de cadeia de suprimento) que focarão mais na entrega de valor com IA, incremento de 11% contra 2023, sendo que US$ 588 milhões têm IA embarcada.

(Da Redação com Mobile Time)