Implementação: PREFEITURAS DAS CIDADES FRONTEIRIÇAS AVANÇAM PARA POTENCIALIZAR CAMPANHA ‘TRÊS PAÍSES: UM DESTINO’

Com o lema “Três países: um destino” em mente, os secretários de Turismo de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai), Hernandarias (Paraguai), Presidente Franco (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina) se reuniram nesta quarta-feira (07) para discutir estratégias de promoção integrada do turismo na região trinacional.

O encontro, na sede da pasta local, teve como objetivo principal fortalecer a cooperação entre as cidades limítrofes para impulsionar o turismo e o desenvolvimento regional. Além de pontuarem os desafios em comum, os gestores avançaram na formulação de ações para promoção do destino da tríplice fronteira.

Entre os encaminhamentos da reunião estão a produção de um material gráfico do destino integrado, a participação conjunta em feiras do segmento e realização de atividades para o público-alvo, em datas comemorativas.

O diferencial é oferecer a diversidade de experiências existente na região trinacional. “A região possui um potencial turístico enorme, com atrativos naturais, culturais e entretenimento únicos no mundo. O objetivo é aproveitar esses ativos e tornar a experiência dos visitantes muito mais rica”, ressaltou o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz, André Alliana.

Para ele, a promoção integrada é fundamental para ampliar a visitação no destino trinacional. “Vamos potencializar a divulgação dessas oportunidades que os visitantes podem ter pelas características da região como a proximidade entre as cidades e a possibilidade de conhecer três países na mesma viagem”, completou.

Representantes do setor de turismo do Paraguai manifestaram entusiasmo com a concretização das estratégias que vem sendo debatidas ao logo dos últimos anos. “Um encontro muito produtivo e estamos muito entusiasmados porque as ideias que estamos debatendo há cerca de dois anos estão muito próximas de se materializarem porque estamos em um momento favorável e com o mesmo objetivo em comum que é beneficiar a região trinacional”, reforçou a secretária de turismo de Ciudad Del Este, Liliana Flores.

Importância do Turismo para a região

O turismo tem um papel fundamental na região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, impulsionando o desenvolvimento econômico e social e promovendo a integração regional.

O volume de visitantes nas Cataratas do Iguaçu em 2023 ultrapassou a marca de 3,3 milhões, além do turismo aos demais atrativos na região que oferecem uma enorme diversidade de opções.

(Da Redação com AMN/PMFI)