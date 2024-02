Segurança: PREFEITURA GARANTE APOIO DE LÍDERES RELIGIOSOS NO COMBATE À DENGUE

O Comitê de Combate à Dengue recebeu o apoio do Conselho dos Pastores e Ministros Evangélicos de Foz do Iguaçu (COPEFI) para as ações de enfrentamento à dengue. As igrejas auxiliarão na conscientização dos fiéis sobre os cuidados dentro de casa, na divulgação dos canais de denúncia – via 156 ou aplicativo eOuve – e das mobilizações promovidas pelo Município.

A parceria foi estabelecida na última quarta-feira (07), na sede do Copefi, durante uma plenária que reuniu pastores e líderes evangélicos do município. Participaram do encontro o coordenador do Comitê de Combate à Dengue e secretário de Segurança Pública, Marcos Antonio Jahnke e a supervisora técnica do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Renata Defante Lopes.

“Fizemos o alerta sobre a situação epidemiológica e pedimos a colaboração de todos para divulgar as ações de combate à dengue, principalmente na eliminação de criadouros. Todos se comprometeram em ajudar nessa missão”, explicou Jahnke.

Foz do Iguaçu tem até o momento 6.453 notificações e 291 casos confirmados da doença.

A supervisora do CCZ falou sobre a importância dos líderes religiosos multiplicarem as informações, principalmente sobre a atuação de cada cidadão. “Todos já sabem a forma de combater o mosquito da dengue e é fundamental que cada cidadão faça sua parte. Todos precisam contribuir, pois de nada adianta o poder público desenvolver ações e iniciativas se não houver a colaboração massiva da população”, disse Renata.

Não deixar água parada, manter os quintais limpos e as lixeiras tampadas, colocar areia nos vasinhos de plantas, não deixar água e folhas acumuladas nas calhas, manter as caixas d’água limpas e tampadas, lavar os potes de água dos animais foram algumas das orientações reforçadas pela chefe do CCZ.

A próxima reunião com líderes religiosos deve acontecer em março, com representantes da Igreja Católica. “Este é um pedido do prefeito Chico Brasileiro e estamos alinhando com as igrejas e entidades da sociedade civil. Nosso trabalho é levar informação e buscar apoio da sociedade no combate à doença”, reforçou o coordenador do comitê.

Sintomas

A transmissão da dengue acontece durante a picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado com o vírus. Após a picada, os sintomas podem aparecer em até 15 dias.Normalmente, a primeira manifestação da dengue é febre alta (39°C a 40°C) que dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. Podem ocorrer manchas que atingem a face, tronco, braços e pernas. Perda de apetite, náuseas e vômitos também podem ocorrer. A orientação é buscar uma Unidade Básica de Saúde aos primeiros sintomas da doença.

(Da Redação com AMN/PMFI)