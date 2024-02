Confira os motivos: ESTÃO CHAMANDO FOZ DO IGUAÇU DE “MIAMI BRASILEIRA”;

Talvez você julgue que uma cidade que abriga uma das “Sete Novas Maravilhas da Natureza”, as Cataratas do Iguaçu, e uma da “Sete Maravilhas da Engenharia Moderna”, a Usina Hidrelétrica de Itaipu, não precise de mais protagonistas para atrair turistas, porém, empresários antenados com as tendências de comportamento dos turistas notaram que sim, para aumentar a média de permanência do turista na cidade, seria preciso alguns reforços de peso.