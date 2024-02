O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta quinta-feira, 22, que as forças armadas conquistaram a cidade de Pobeda, localizada no leste da Ucrânia. Essa vitória ocorre logo após a tomada de Avdiivka, demonstrando a dificuldade enfrentada pelas forças ucranianas. Segundo o comunicado, as unidades do Grupo de Forças do Sul foram responsáveis pela libertação da localidade de Pobeda. A situação na região segue tensa e em constante evolução.

(Da Redação com Jovem Pan News)