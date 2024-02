Investimento: PARANÁ EFICIENTE RECEBE MAIS R$ 45 MILHÕES DO BANCO MUNDIAL PARA SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O Paraná Eficiente tem um investimento total de US$ 130 milhões (cerca de R$ 650 milhões), financiados pelo Banco Mundial em um contrato de cinco anos, assinado em dezembro de 2022. O desembolso das parcelas depende do cumprimento de metas e resultados, verificados por visitas técnicas.

O secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, afirmou que o projeto beneficiará diretamente os cidadãos, principalmente nas questões relacionadas à saúde e ao meio ambiente. Entre as ações previstas, estão a implantação do Painel da Saúde, com dados geoespaciais de doenças e qualidade da água; a modernização do sistema de licenciamento e monitoramento ambiental; e o aperfeiçoamento do sistema de alertas da Defesa Civil.

O projeto também contempla outras áreas, como a digitalização de serviços, a gestão patrimonial, a regularização fundiária, os planos produtivos regionais e a gestão de investimentos públicos. O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, disse que a população vai ganhar muito com essas novas ações.