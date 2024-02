Narcotráfico: JOVEM TENTA EMBARCAR PARA A EUROPA COM SUTIÃ DE COCAÍNA EM FOZ DO IGUAÇU

Uma jovem de 23 anos foi detida com cocaína presa ao corpo no Aeroporto de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na noite de quarta-feira (21).

Segundo a Polícia Federal, por volta das 19h, a passageira, paraguaia chegou no aeroporto e ao ingressar na área de inspeção do raio-x foi abordada pelos policiais que realizavam fiscalização de rotina.

Na abordagem, a passageira apresentou bastante nervosismo, sendo então retirada para uma inspeção detalhada, onde foram encontrados volumes presos nas suas coxas e no tronco.

Ao retirá-los, foi constatado que os volumes encontrados continham um pó branco, tendo resultado positivo para cocaína, com peso total de 2.410g. Londres seria o destino final da passageira.

Com a constatação da droga, a passageira foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi lavrado sua prisão pelo crime de tráfico internacional de drogas.

(Da Redação com Catve.com)