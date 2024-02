Prevenção: PARANÁ RECEBE PRIMEIRO LOTE DE VACINAS CONTRA A DENGUE PARA ATENDER 30 MUNICÍPIOS

O Paraná recebeu nesta quinta-feira (22) o primeiro lote de vacinas contra a dengue, enviado pelo Ministério da Saúde. A remessa com 35.025 doses do imunizante Qdenga, produzido pela farmacêutica Takeda, teve seu envio antecipado após diálogos das secretaria estaduais com a pasta federal. Ao todo serão encaminhadas 523.005 vacinas para os estados. A entrega também vai contemplar Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.

A descentralização das vacinas começam nesta quinta e será concluída na sexta-feira (23) para 21 municípios da 17ª Regional de Saúde de Londrina e nove da 9ª RS de Foz do Iguaçu, de acordo com a orientação da União, por meio da Nota Técnica 14/2024 .

Os contemplados são Londrina, Cambé, Rolândia, Jaguapitã, Ibiporã, Florestópolis, Bela Vista do Paraíso, Jataizinho, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Tamarana, Porecatu, Assaí, Miraselva, Lupionópolis, Guaraci, Centenário do Sul, Alvorada do Sul, Pitangueiras, Prado Ferreira, Cafeara, Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Missal, Itaipulândia, Matelândia, Serranópolis do Iguaçu e Ramilândia.

A faixa etária definida como prioritária para a imunização é de crianças de 10 a 14 anos, e o Ministério da Saúde recomenda que a aplicação seja iniciada para as idades de 10 a 11 anos. O protocolo de vacinação requer duas doses, com um intervalo de 90 dias entre elas. As vacinas destinadas para aplicação da segunda dose serão enviadas posteriormente.

A vacina possui vírus vivos da dengue que foram enfraquecidos de maneira controlada. Essa abordagem possibilita o desencadeamento de uma resposta imunológica, o que facilita uma reação mais rápida do organismo em situações de exposição real ao vírus.

“A chegada da vacina é um ponto importante em nosso combate pela redução do número de casos confirmados e mortes pela dengue. Vínhamos dialogando com o ministério para conseguir o envio dessas doses o quanto antes, e agradecemos essa sensibilização pelo pedido. Mas seguimos ressaltando a necessidade de uma ampliação no processo de distribuição de doses ao Paraná e também dos cuidados que são comuns a todos, principalmente com água parada”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

CENÁRIO – De acordo com o último informe epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Paraná soma 45.930 casos confirmados, 130.107 notificações e 16 morte, além de 31.421 casos em investigação e 47.232 descartados.

Confira a quantidade de doses por município:

Londrina – 13.204

Cambé – 2.676

Rolândia – 1.854

Jaguapitã – 400

Ibiporã – 1.330

Florestópolis – 306

Bela Vista do Paraíso – 376

Jataizinho – 315

Primeiro de Maio – 224

Sertanópolis – 389

Tamarana – 344

Porecatu – 255

Assaí – 379

Miraselva – 52

Lupionópolis – 132

Guaraci – 100

Centenário do Sul – 275

Alvorada do Sul – 218

Pitangueiras – 80

Prado Ferreira – 91

Cafeara – 64

Foz do Iguaçu – 7.909

Medianeira – 1.328

São Miguel do Iguaçu – 722

Santa Terezinha de Itaipu – 647

Missal – 283

Itaipulândia – 339

Matelândia – 494

Serranópolis do Iguaçu – 136

Ramilândia – 103

(Da Redação com AEN – Foto: Gabriel Rosa/AEN