10 HOTÉIS BRASILEIROS ENTRAM NA LISTA DE MELHORES DO MUNDO DA REVISTA FORBES

A 66ª edição do prêmio Star Awards do Forbes Travel Guide trouxe uma extensa lista dos melhores estabelecimentos do turismo no mundo, e mais uma vez o Brasil teve destaque, com 10 hotéis entre os escolhidos na premiação.

A lista anual de melhores hotéis, restaurantes, spas e cruzeiros do Forbes Travel Guide traz 2.040 estabelecimentos e reflete o atual momento dos viajantes, com destinos variados ao redor do mundo, como Curaçao, Islândia, Quênia, Estados Unidos e muitos outros.

Os melhores hotéis do mundo

Avaliar e mensurar a qualidade de um estabelecimento não é trabalho fácil, e para o Star Awards 2024 inspetores anônimos se hospedaram nos hotéis, jantaram em restaurantes e fizeram diversos cruzeiros para chegar ao veredito final desse famoso guia de turismo. No total, cerca de 900 padrões foram testados.

No caso de um hotel, entre vários quesitos, é avaliado se o quarto foi pensado para melhorar a qualidade do sono ou se há alimentos e bebidas que favorecem o bem-estar do hóspede, além de outras questões como a decoração do hotel e o atendimento da equipe.

De todos os hotéis mencionados na premiação, 10 são brasileiros. Confira todos eles!

Hotel das Cataratas – Foz do Iguaçu

Localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o Hotel das Cataratas, é o único hotel brasileiro a receber a maior honraria do prêmio, 5 estrelas. Ele fica bem próximo ao início da Trilha das Cataratas e a partir do próprio hotel é possível admirar e ouvir o som das Cataratas do Iguaçu, principal atração de Foz do Iguaçu.

Quem se hospeda no hotel tem a vantagem de ver as quedas antes mesmo que o parque abra para o público geral ou após seu fechamento, o que já vale muito a pena para fugir das aglomerações.

Copacabana Palace – Rio de Janeiro (4 estrelas)

Entramos agora na sequência de hotéis classificados como 4 estrelas pelo Forbes Travel Guide. O Copacabana Palace, A Belmond Hotel é um dos hotéis mais icônicos do Rio de Janeiro, localizado na Praia de Copacabana.

Muitos dos luxuosos e espaçoso quartos têm vista para o mar, e vários hóspedes preferem ficar na piscina do que pegar uma praia – afinal, com tanto conforto e bom atendimento, dá para entender os motivos.

Fasano – São Paulo

O Hotel Fasano fica localizado no bairro do Jardins, a 250 metros da rua Oscar Freire, famosa por suas lojas de grife e ótimos restaurantes em São Paulo, e também pertinho da Avenida Paulista, a principal da capital.

Além de todo o luxo e bom atendimento, o hotel é também conhecido por suas gastronomia, como o Restaurante Fasano e sua cozinha italiana contemporânea.

Palácio Tangará – São Paulo

A natureza do Parque Burle Marx em São Paulo envolve o Palácio Tangará, elegantíssimo hotel que impressiona da arquitetura às comodidades. O lazer inclui piscina ao ar livre com bar e espreguiçadeiras, piscina interna, jacuzzi, saunas, fitness center e spa com tratamentos mediante custo extra. O hotel fica na região do Morumbi e conta com 141 quartos espaçosos com belas vistas para o parque, além de ótimos restaurantes.

Emiliano – São Paulo

O último hotel que levou 4 estrelas na premiação é o Hotel Emiliano, que fica na rua Oscar Freire. A localização é mesmo um dos principais atributos do estabelecimento, mas ele também é reconhecido pelo design e serviços. O hotel tem bar de champanhe, spa, sauna e um restaurante bastante elogiado pelos hóspedes.

JW Marriott Hotel – São Paulo (recomendados)

Além dos hotéis estrelados, outros estabelecimentos aparecem no guia como “recomendados”, como o JW Marriott Hotel, em São Paulo. Os quartos amplos e modernos do lugar são alguns dos destaques, mas vale a pena citar também todo o leque de serviços à disposição dos hóspedes (alguns pagos à parte), como a piscina, a academia e os tratamentos de spa.

Hotel Unique – São Paulo

Projetado pelo famoso arquiteto Ruy Ohtake, o Hotel Unique possui arquitetura elegante com uma vista incrível da cidade de São Paulo e do Parque do Ibirapuera. Os quartos contam com móveis modernos e banheira de hidromassagem, e a cobertura tem uma piscina e o elegante restaurante/bar Skye.

Fairmont Copacabana – Rio de Janeiro

Não dá para negar que a vista para o Pão de Açúcar já é um convite e tanto para se hospedar no Fairmont Copacabana, localizado em uma das principais praias do Rio de Janeiro. Aproveitar a piscina panorâmica é realmente um dos principais atrativos do hotel, que tem ainda academia, spa e quartos amplos e confortáveis.

Fasano – Rio de Janeiro

Se o Fasano de São Paulo ganhou quatro estrelas do guia de turismo da Forbes, o Hotel Fasano Rio de Janeiro aparece aqui como recomendado. E é fácil entender por que ele faz parte da lista.

Com a ótima nota 9 na plataforma Booking, o Hotel Fasano Rio de Janeiro fica à beira-mar na Praia de Ipanema. Da piscina na cobertura dá pra ter uma vista linda da cidade, e o conceituado Restaurante Gero Rio é também um destaque da propriedade.

Santa Teresa MGallery – Rio de Janeiro

O Santa Teresa Hotel – MGallery é um hotel boutique que fica no centro histórico e cultural do Rio de Janeiro. Quem se hospedar nele vai encontrar um design tropical exclusivo e vista para a baía da Cidade Maravilhosa e uma piscina rodeada por jardins. Há também um spa que fornece tratamentos corporais, massagens e outros serviços. Destaque também para o restaurante Térèze, um dos mais conceituados do Rio.

