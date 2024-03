Parceria: CONSÓRCIO COM GIGANTE CHINÊS VENCE LEILÃO DO TREM QUE LIGARÁ SP E CAMPINAS

O consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos será responsável pela operação, manutenção, modernização e exploração das receitas geradas por 30 anos pelo transporte ferroviário de passageiros entre São Paulo e Campinas. O consórcio, integrado pela Comporte Participações SA, que administra o metrô de Belo Horizonte, e a CRRC Hong Kong, venceu nesta quinta-feira, 29, o leilão para construir e operar que linha as duas cidades, um trajeto de 101 km. Ele foi o único a apresentar proposta e ofereceu desconto de 0,01% na contraprestação – valor a ser pago pelo Estado, de R$ 8,06 bilhões. O governo de São Paulo manteve o investimento de $ 8,98 bilhões, conforme valores atualizados.

O investimento estimado é de R$ 14,2 bilhões, em valor atualizado pelo IPCA em 2024, e quando estiver operando, o Trem Intercidades (TIC) deve fazer as viagens entre São Paulo e Campinas em 1 hora e 4 minutos, com velocidade de até 140 km/h, e passagem de R$ 64. O serviço expresso vai funcionar entre a estação Palmeiras-Barra Funda, na capital, e um novo terminal ferroviário em Campinas, com uma parada curta em Jundiaí. O Trem Intercidades Eixo Norte terá capacidade para transportar até 860 passageiros por viagem e será o mais rápido do Brasil, alcançando até 140 km/h.

Já o Trem Intermetropolitano será um serviço parador com estações em Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas. Com operação prevista de sete novos trens, o percurso será de 44 km e tempo de deslocamento estimado de 33 minutos. O serviço parador terá velocidade média prevista de 80 km/h, com capacidade para transportar 2.048 passageiros em cada trem. Em relação às tarifas, o edital de concessão prevê valor médio de R$ 50 ou menos para o serviço expresso entre São Paulo e Campinas e de R$ 14,05 para o serviço parador intermetropolitano. Segundo o governo de São Paulo, o empreendimento do Trem Intercidades Eixo Norte irá beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas em 11 municípios e gerar mais de 10,5 mil empregos, entre diretos, indiretos e induzidos.

(Da Redação com Jovem Pan News)