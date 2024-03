Segurança: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ABREM NESTE SÁBADO (02) PARA VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE

As 29 unidades básicas de saúde abrem neste sábado (02), das 9h às 15h, para a vacinação de crianças de 10 e 11 anos contra a dengue. O dia ‘D’ concentra esforços para imunizar o público infantil dessa faixa etária contra a doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti.

Essa é a primeira etapa da vacinação contra a dengue, que deve prosseguir para crianças de até 14 anos, conforme o fornecimento de novas doses pelo Ministério da Saúde. Nesta primeira remessa, o município recebeu 7.909 doses, número correspondente à população na faixa etária de 10 e 11 anos, em Foz do Iguaçu.

“Iniciamos para essa faixa etária devido à limitação de doses, mas a prioridade é para crianças de 10 a 14 anos e ampliaremos a faixa etária conforme recebermos novas doses”, explicou a coordenadora do Programa de Imunização, Adriana Izuka.

O protocolo de vacinação requer duas doses, com um intervalo de 90 dias entre elas.

Adesão

A vacinação teve início na rede de saúde na última quarta-feira (28) e contabilizou 432 aplicações da dose. O número representa 5% por cento do público-alvo, uma quantidade considerada baixa.

“A adesão está baixa em praticamente todo o país e pedimos apoio da população e dos meios de comunicação para sensibilizar as famílias a trazerem as crianças para vacinar. A vacina é um grande avanço na política pública de saúde para enfrentar esta doença epidêmica do Brasil e que neste ano já está acima dos patamares anteriores”, reforçou Adriana.

De acordo com o último boletim da dengue, desde agosto de 2023, início da contagem do ano epidemiológico, já foram notificados 8.531 casos da doença, com 491 confirmações.

(Da Redação com AMN/PMFI)