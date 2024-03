Nesta Quarta-Feira: LULA E PRESIDENTE DA ESPANHA VÃO DISCUTIR GUERRA EM GAZA NO PALÁCIO DO PLANALTO

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá na manhã desta quarta-feira, 6, o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio do Planalto. Segundo informações divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), entre os temas relevantes estão as guerras em Gaza e na Ucrânia. “Na ocasião, os dois mandatários passarão em revista o estado do relacionamento bilateral e trocarão avaliações sobre temas relevantes da conjuntura regional e global, tais como a crise no Oriente Médio, em particular a grave situação humanitária em Gaza e as perspectivas de avanço de uma solução de dois Estados; o conflito na Ucrânia”, explicou a pasta. Segundo o Itamaraty, será tratado também as negociações de acordo entre Mercosul e União Europeia, além da reforma das instituições de governança global. No início de fevereiro, Sanchéz defendeu o acordo entre os blocos após a França ter um posicionamento contrário. O presidente espanhol estará no Brasil para visita oficial nos dias 6 e 7, e, ainda na quarta-feira, cumprirá agenda no Salão Nobre do Senado Federal, onde será recebido para solenidade pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

(Da Redação com Jovem Pan News)