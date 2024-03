União: GOVERNADORES DO SUL E SUDESTE COBRAM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL CONTRA A DENGUE

Durante a 10ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), os governadores das duas regiões assinaram no encerramento do evento uma carta conjunta pedindo ao governo federal mais “celeridade no desenvolvimento e na produção de vacinas” contra a dengue, além da “atualização dos critérios de distribuição de recursos”. O encontro foi realizado em Porto Alegre no último sábado, 2, com os integrantes do grupo. Participam os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O documento destaca que os sete Estados reunidos respondem por 70% do Produto Interno Bruno (PIB), com os seus mais de 114 milhões de habitantes e que não estão medindo esforços para realizar ações “que visem o combate à dengue”.

“Deve ser enfatizada a premência de maior celeridade no desenvolvimento e na produção de vacinas e, ainda, uma distribuição que, a um só tempo, seja ágil e atenda a critérios transparentes e pactuados com os entes da federação”, diz o texto. No Brasil, o Acre, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo já decretaram emergência em saúde pública devido à alta de casos da doença. “Dado que a epidemia acomete neste momento particularmente o Sul e o Sudeste, contrariando a série histórica, os Estados dessas duas regiões advogam pela atualização dos critérios de distribuição de recursos federais para a realidade atual”, completa a carta.