Justiça: CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL ABRE 50 VAGAS E CADASTRO RESERVA

Foi publicado nesta quinta-feira (29) o edital do Concurso Público para a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. São ofertadas 50 vagas em ampla concorrência e formação para cadastro de reserva.

Para participar, é necessário ter o Ensino Médio completo e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B. A carga horária semanal é de 40h com remuneração de R$ 3.186,76. O candidato empossado receberá adicional de periculosidade, após aprovação no Curso de Formação.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (04) e seguem até o dia 19 de março exclusivamente pelo site da Fundatec, responsável pela organização do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Todas as informações estão disponíveis no edital 01/2024, no site da Fundatec: https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/index_concursos.php?concurso=892.

O candidato deve acompanhar todas as publicações sobre o concurso no site da banca organizadora.

Etapas

O concurso público será composto por cinco etapas, sendo a fase I – Prova Teórico-Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Fase II – Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os primeiros 1.000 (mil) candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva; Fase III – Teste de Aptidão Física – TAF, de caráter eliminatório, para os primeiros 600 (seiscentos) candidatos classificados na Prova Discursiva; Fase IV – Avaliação Psicológica para Obtenção de Porte de Armas, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados no Teste de Aptidão Física – TAF e Fase V – Investigação Social, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados na Avaliação Psicológica para Obtenção de Porte de Armas.

O concurso prevê reserva de vagas para pessoas negras e afro-descentes, conforme previsto em lei.

Curso de Formação

Os candidatos empossados deverão frequentar o Curso de Formação de Guarda Municipal, oferecido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e conforme preconiza o art. 11 da lei 13.022/2014. O curso de formação terá duração de 6 meses, o qual o servidor deverá obter a nota mínima estipulada no edital de convocação.

O Concurso Público tem o prazo de validade de 2 anos, contados da data de emissão do Edital de Homologação dos Resultados Finais, publicado no site da FUNDATEC. O Concurso poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério e responsabilidade do Prefeito Municipal.

A data provável para aplicação das provas teórico-objetivas e discursiva é no dia 07 de abril.

(Da Redação com Agência Brasil)