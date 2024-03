Tríplice Fronteira: PF DEFLAGRA OPERAÇÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE ABUSO SEXUAL INFANTOJUVENIL NA REGIÃO

Policiais federais deflagraram, na manhã de ontem, terça-feira (5/3), a operação Macauá, visando o combate aos crimes de abuso sexual infanto-juvenil na região da tríplice fronteira.

Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Estadual de Foz do Iguaçu, em um estabelecimento comercial que seria utilizado pelo principal investigado para o armazenamento de materiais contendo registros de abuso sexual de crianças e adolescentes.

A deflagração da operação busca coletar elementos que auxiliem na identificação das vítimas, bem como registros de ocorrência de eventuais delitos conexos.

Durante as buscas os policiais flagraram um usuário costumeiro na posse de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil. Diante da constatação, os policiais deram voz de prisão e encaminharam o homem para a Delegacia da Polícia Federal.

A Polícia Federal ressalta que qualquer informação sobre abuso sexual infanto-juvenil deve ser repassada através do Disque-Denúncia com garantia do anonimato e sigilo.

(Da Redação com Jovem Pan News)