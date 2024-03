Secretaria de Direitos Humanos: PARTICIPOU DE REUNIÃO PARA COMPOR COMITÊ DE APOIO À II COMIGRAR EM FOZ DO IGUAÇU

A Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade participou nessa quarta-feira (20), da reunião com representantes de diversas instituições e organizações da sociedade civil para formar um comitê de apoio à II Conferência Nacional de Migração, Refugiados e Apátridas (Comigrar), que acontecerá em Foz do Iguaçu de 7 a 9 de junho.

O encontro teve como objetivo reunir esforços e expertise de diferentes atores envolvidos com a temática migratória, a fim de fortalecer a realização do evento e garantir a efetividade das discussões e ações propostas. O comitê de apoio será responsável por colaborar na organização, divulgação e execução da conferência sediada pelo município.

A secretária Rosa Maria Jeronymo, disse que durante a reunião foram discutidas estratégias e iniciativas que podem ser implementadas pelo comitê, como a mobilização da sociedade civil, a articulação com órgãos governamentais, promoção de atividades culturais e educativas, entre outras ações que visam sensibilizar e envolver a comunidade.

“A realização da II Comigrar em Foz do Iguaçu é de grande importância para a cidade e região, considerando a nossa localização – fronteira com dois países – e com uma miscigenação impar de nacionalidades”, afirmou. “Reuniremos especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para debater e propor soluções aos desafios enfrentados pelos migrantes e refugiados. O comitê de apoio formado durante a reunião na Secretaria de Direitos Humanos será fundamental para o sucesso e a relevância do evento”, completou.

Estiveram presentes na reunião, representantes da Unila, Associação de Migrantes de Foz do Iguaçu, Cáritas, Casa do Migrante, GT Saúde, Secretaria Municipal de Turismo. Membros da Organização Internacional de Migrantes, da Secretaria de Justiça do Estado e da Agencia da ONU para Refugiados (ACNUR) participaram de forma remota.

COMIGRAR



A II Conferência Nacional de Migrações, Refugiados e Apátridas é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública para diálogo, troca de experiências e construção de propostas para garantir a proteção e o respeito aos direitos humanos, retomando o debate e a mobilização em torno do aprimoramento das políticas públicas nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal destinadas a este público.

No início de março, Foz do Iguaçu realizou dois dias de conferência – etapa municipal – para a formulação de propostas que serão colocadas em discussão nacional durante o evento. Os participantes trabalharam quatro eixos que vão nortear ações e políticas públicas para os migrantes na tríplice fronteira: educação, saúde. segurança e habitação.